محافظ القليوبية يطمئن علي مصابي حادث كسر ماسورة بخط أنابيب الخانكة

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بزيارة تفقدية لقسم الحروق بمستشفى السلام التخصصي بمحافظة القاهرة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث كسر بماسورة خط أنابيب الغاز بمنطقة الخانكة.

محافظ القليوبية يتابع حالة مصابي خط غاز الخانكة



رافق المحافظ في هذه الزيارة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد بالقليوبية أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

واطلع المحافظ من الأطباء على التقارير الطبية للمصابين بكسر أنابيب الغاز بالخانكة وتحدث معهم وأسرهم، مؤكدًا لهم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري. كما وجه بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل رعاية طبية للمصابين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

صرف مبالغ مالية لـ 8 مصابين بحادث الخانكة



وفي إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمتضررين، تم صرف مبالغ مالية لـ 8 مصابين بحادث انفجار خط غاز الخانكة، وصرف مبلغ مالي لأسرة المتوفي وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بهدف مساعدتهم في تغطية نفقات العلاج والتعافي.

محافظ القليوبية يوجه التعازي لضحية حادث خط غاز الخانكة



وأعرب محافظ القليوبية عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى في الحادث، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لهم.

وفي كلمته خلال الزيارة، أكد المهندس أيمن عطية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بسلامة المواطنين، وأن جميع الأجهزة المعنية تعمل جاهدة للحد من وقوع مثل هذه الحوادث خط غاز الخانكة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية التي عملت على مدار الساعة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، والسيطرة على الحادث.

محافظ القليوبية يتابع مصابي انفجار خط غاز الخانكة،فيتو

محافظ القليوبية يتابع مصابي انفجار خط غاز الخانكة،فيتو

محافظ القليوبية يتابع مصابي انفجار خط غاز الخانكة،فيتو

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