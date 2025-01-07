محافظ القليوبية يتابع إصلاح خط أنابيب بوتاجاز الخانكة ويأمر بحرم آمن "صور"

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية،للمرة الثانية موقع حريق خط انابيب بوتاجاز البترول الخانكة السلام يرافقه المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول حيث تابع عن كثب عمليات تصفية وتبريد الخط المتضرر من الحريق الذي اندلع صباح اليوم بالقرب من طريق بلبيس الصحراوي، في حضور شركة البترول وكافة الجهات المعنية واطلع على الجهود المبذولة لإصلاحه.

محافظ القليوبية: اتخاذ الإجراءات لتأمين الحرم الآمن



وأكد المحافظ، خلال جولته، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين الحرم الآمن للخط ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مؤكدا على تضافر الجهود بين المحافظة والمنطقة الجغرافية للبترول للسيطرة على الحريق الذي اندلع بخط الغاز بالخانكة التابع لشركة أنابيب البترول.

محافظ القليوبية: نثمن جهود الحماية المدنية في متابعة خط غاز الخانكة



وتقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير على الجهود التى بذلتها رجال قوات الشرطة والحماية المدنية بقيادة اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وبالتنسيق مع اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية والإسعاف بقيادة الدكتور سامح الجوهري مدير الاسعاف بالقليوبية والمنطقة الجغرافية للبترول بقيادة المهندس وائل رزق مدير المنطقة الجغرافية فى المساهمة فى إطفاء والسيطرة على الحريق الذي اندلع بخط الغاز بالخانكة التابع لشركة أنابيب البترول.

كسر وانفجار وحريق بخط غاز انابيب البترول الخانكة



ومن الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغًا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباح اليوم الثلاثاء يفيد بحدوث كسر في ماسورة خط بترول الخانكة بقطر 12 بوصة، يمتد من شركة أنابيب البترول بمسطرد إلى قويسنا، مما أدى إلى اندلاع حريق أتى على أربع سيارات تريلا واثنين من اللودرات، على الفور، تم الدفع بفرق الإنقاذ والحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره، كما تم الدفع بسيارات الإطفاء للمنطقة البترولية بمسطرد، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحابس الخاصة بالخط المتضرر كإجراء احترازي.

محافظ القليوبية يتفقد اعمال تبريد خط غاز الخانكة،فيتو

محافظ القليوبية يتفقد اعمال تبريد خط غاز الخانكة،فيتو

محافظ القليوبية يتفقد اعمال تبريد خط غاز الخانكة،فيتو

محافظ القليوبية يتفقد اعمال تبريد خط غاز الخانكة،فيتو

محافظ القليوبية يتفقد اعمال تبريد خط غاز الخانكة،فيتو

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