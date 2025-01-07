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محافظات

أسماء ضحايا حادث حريق وانفجار خط غاز الخانكة بالقليوبية

لداسماء ضحايا حادث
لداسماء ضحايا حادث بوتجاز الخانكة،فيتو

حصل موقع فيتو على أسماء ضحايا حادث حريق انفجار بخط مواسير غاز "بلبيس- الخانكة"، بمحافظة القليوبية.

تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة، ألسنة النيران تصل لعنان السماء، مصرع شخص وإصابة 8 اشخاص، 3 محافظات تشارك في عملية الإطفاء

لقطات جديدة للسيطرة على انفجار خط غاز الخانكة (فيديو)

 

أسماء ضحايا خط بوتاجاز الخانكة 

وكان أسفر حريق خط غاز "الخانكة- السلام"، عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى السلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما تواصل قوات الإطفاء عمليات التبريد.

والمتوفي هو محمد سالمان سائق لودر، والمصابون هم: محمد نصر إبراهيم السيد 27 سنة سائق سيارة نقل، إبراهيم محمد أحمد حسين 48 سنة كهربائي، عبد الله عطية عبد الله 20 سنة تباع لودر، محمود أحمد حامد 29 سنة عامل، محمود السيد إسماعيل 19 سنة عامل، حسن طه عبد العزيز 17 سنة عامل، محمود علي شعيب 30 سنة سائق لودر، وحيد محمد فؤاد 40 سنة سائق.

الحماية المدنية بالقليوبية تواصل عملية تبريد خط بوتاجاز الخانكة 

تواصل الحماية المدنية بالقليوبية عمليات التبريد، بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم، في خط البترول الخانكة السلام، بالقرب من طريق بلبيس الصحراوي، في حضور شركة البترول وكافة الجهات المعنية.

وزارة البترول تعلن أسباب انفجار خط غاز الخانكة 

 وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة ( مسطرد - الهايكستب)، التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي نتيجة لتعرضه للاصطدام من  لوادر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلا بدون تصاريح مسبقة، مما نجم عنه اشتعال الخط في هذا الجزء، لافتة إلى أن الخط الذي تعرض لحادث اصطدام اللوادر. والكسر هو خط ناقل لمنتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي.

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لقطات جديدة للسيطرة على انفجار خط غاز الخانكة (فيديو)
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