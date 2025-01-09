الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

اعترافات مراهق هتك عرض طفل في الصف

ضبط متهم هتك عرض
ضبط متهم هتك عرض طفل في الصف،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي  مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا، بتهمة التعدي الجنسي على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بعد استدراجه إلى قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة  الصف.

وبمواجهة المتهم بالواقعة  أمام جهات التحقيق اعترف بارتكابها، وأنه استدرج الطفل المجني عليه  إلى قطعة أرض فضاء، وتعدى عليه جنسيًّا.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إشارة من العقيد محمد العشري مفتش مباحث الصف، تفيد بحضور سيدة تدعى ربة منزل تبلغ من العمر 23 عامًا إلى القسم برفقة نجلها طفل يبغ من العمر 5 سنوات، وحررت محضرًا أفادت خلاله بتضررها من أحد الأشخاص يبلغ من العمر 15 عامًا لاتهامه بهتك عرض طفلها.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة الصف قطعة أرض فضاء مدير المباحث الجنائية بالجيزة

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