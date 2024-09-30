أول تعليق لمجدي عبد الغني بعد ادعاءات عمل سحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

مؤمن زكريا، علق الكابتن مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على أنباء القبض على عامل بالمدافن والمتورطين معه في نشر فيديوهات تدعي العثور على صور لسحر وأعمال لـ مؤمن زكريا في مقابر أسرة مجدي عبد الغني.

القبض على المتورطين في فيديوهات السحر لمؤمن زكريا

وقال مجدي عبد الغني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "أشكر وزارة الداخلية والمباحث ومدير أمن القاهرة بعد بذلهم مجهودا كبيرا للوصول للمتورطين في فيديوهات السحر والأعمال لمؤمن زكريا".

فيديوهات السحر لمؤمن زكريا

وأضاف: "واضح جدا إن الفيديوهات مزيفة ومتألفة، لو حد بس فكر، ولكن فيه ناس ضدك ومش بتحبك هتصدق وهتحاول تروج إنها تصدق وهيبقى فيه حزب واقف ضدك وبيلعنك".

رسائل اتهام مجدي عبد الغني في مرض مؤمن زكريا

وتابع: "جالي رسائل من ناس بتتهمني إني السبب وراء مرض مؤمن زكريا، وأنا أصلا معنديش أي علاقة بالموضوع".