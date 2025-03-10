معارك وغزوات، غزوة الخندق بين الحيلة العسكرية ومعجزات الرسول

غزوة الخندق، يقدم القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

ولقاؤنا اليوم مع غزوة الخندق، والحيلة العسكرية التي استخدمها المسلمون لأول مرة في حروبهم، ومعجزات الرسول فيها.

غزوة الخندق



حدثت غزوة الخندق في شهر شوال 4 هـ، وقيل إنّها كانت بعد الهجرة بعشرة أشهر وخمسة أيام، وقيل إنها وقعت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة، وتُسمّى أيضًا بـغزوة الأحزاب؛ لتحزُّب وتجمُّع بعض الطوائف من الأعداء لحرب المسلمين.

شرح لمكان غزوة الخندق

سبب غزوة الخندق



ويرجع سبب الغزوة المباشر إلى قدوم بعض سادات يهود بني النّضير، كَحُيي بن أخطب وغيره، وبعض سادات بني وائل، كهوذة بن قيس الوائلي وغيره، إلى مكة وتحريض قريش على حرب المسلمين والقضاء عليهم، وأنهم سينصرونهم ويعاونونهم، بعد أن أخبروهم أن دينهم خير من دين محمد، فأنزل الله -تعالى- فيهم آياتٍ من سورة النّساء، وهي قوله -سبحانه-: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا)، إلى قوله -تعالى-: (فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا)، وكل ذلك طلبا للثأر من النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد إجلائه لهم من المدينة.

معارك وغزوات

وكان ثلاثة آلاف من المقاتلين، هو عدد جيش المسلمين في غزوة الخندق، فيما كان جيش المشركين عشرة آلاف مقاتل، وقيل إن عدد جيش المسلمين كان تسعمئة مقاتل، وكان عدد جيش المشركين عشرة آلاف من غير المقاتلين من يهود بني قُريظة، حيث إنهم نقضوا العهد مع رسول الله، فكان توزيعهم كالآتي: أربعة آلاف من قبيلة قريش، والباقي من بني سليم، وأسد، وفزارة، وغطفان، وأشجع. فيما تجمعت العديد من القبائل؛ لقتال المسلمين، وسموا بالأحزاب، وهم: قريش وأحابيشها، ومن اتبعهم من قبائل العرب الأُخرى، مثل: كِنانة وتِهامة، وبلغ عددهم أربعةُ آلافٍ، وتَبعهم سبعُمئة من بني سليم بقيادة سُفيان بن عبد شمس، وكذلك من بني أسد بقيادة طُليحة بن خويلد، وقبائل غطفان، وبنو فزَارة، وبنو أشجع، وقومٌ آخرون، وكان الجميع بقيادةِ أبي سُفيان، وتجمّعت هذه القبائل بتحريضٍ من يهود بني النّضير وأشرافها، وقيل إنّ الحارث بن عوف عاد بقبيلته بنو مُرّة ولم يُشارك في التحالف.



الحيلة العسكرية بحفر الخندق



البداية كانت عندما سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- بخروج الأحزاب بجميع قبائلها، وكل قبيلة مع قائدها، فأمر الصحابة الكرام بحفر الخندق الذي أشار به سلمان الفارسي -رضي الله عنه- حول المدينة؛ اتباعا لطريقة الفرس في الحرب، وهي حفر الخنادق، ولم تكن معروفة عند العرب، وكان الخندق من جهة الشمال للمدينة؛ كونها المنطقة الوحيدة المكشوفة للأعداء، حيث إن الجهات الأخرى مُحاطة بالبساتين الكثيفة والجبال، وشارك النبي -عليه الصلاة والسلام- معهم في الحفر، ولكنّ المنافقين كانوا يتباطؤون في العمل، ويذهبون لبيوتهم من غير إذن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وخطَّ لكل مجموعة خطًا -أي جزءًا معينًا- ليُقسّم حفر الخندق بين الصحابة الكرام، وخلال الحفر اعترض الصحابة الكرام صخرة كبيرة، ولم يقدروا على تحطيمها، فنادوا النبي -عليه الصلاة والسلام-، فحمل المِعول وقال بسم الله، فحطمها وكان يكبر، وبشرهم بفتح الشام، وفارس، واليمن، وكانوا يستمرون في الحفر خلال النهار، ويذهبون إلى بيوتهم للراحة ليلا، واستمر الحفر شهرا كاملا، وبعد الانتهاء عسكر الصحابة فيه.

غزوة الأحزاب



انتصار المسلمين



رغم ذلك، حاول بعض المشركين اجتياز الخندق، لكن فوجئوا بالصحابة الكرام يقتلونهم، ومما ساعد في التخفيف عن المسلمين؛ موقف نُعيمُ بن مسعود -رضي الله عنه- في إثارة الفتنة بين بني قريظة وقريش وغطفان؛ بالاقتراح على بني قريظة أن تأخذ رهائن من قريش وغطفان؛ خوفًا من غدر قريش وخيانتهم، وقال لقريش إنهم لا يثقون بهم، وأنّهم سيطلبون رهائن. وفي نهاية المعركة أرسل الله -تعالى- ريحًا شديدة، وجندًا من الملائكة، فدبّ الرعب في قلوب المشركين، قال -تعالى-: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا)، وكان نصر الله -تعالى- للمؤمنين بجنده من الريح والملائكة، ثم ذهب الصحابة إلى بيوتهم بعد التأكد من هزيمة الأحزاب وفرارهم بعد أن توجهوا لتأديب بني قريظة.



معجزات الرسول في غزوة الخندق



وفي هذه المعركة، ظهرت بعض المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل؛ تكثير الطعام القليل: فقد جاء جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- بِطعامٍ قليلٍ للنبي -عليه الصلاة والسلام- ليأكل معه، فنادى النبيُّ على ألفٍ من الصحابة، فأكلوا جميعًا؛ بعد أن دعا للطعام وبارك فيه، ووجد الصحابة كُدْيَةً من الجبل، فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- برشّها بالماء، وضربها بالمعوَل، وسَمّى ثلاثًا، فصارت كالكثيب.

غزوة الأحزاب



والثانية، نبوءة النبي بـفتح الشام واليمن وفارس، وذلك عندما اعترضت للصحابة الكرام صخرة وهم يحفرون الخندق، فتناول النبي -عليه الصلاة والسلام- مِعوَله، فضرب ضربةً فكسر ثُلثها، وقال: (اللهُ أكبرُ أُعْطِيتُ مَفاتيحَ الشامِ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ قصورَها الحُمْرَ الساعةَ، ثم ضرب الثانيةَ فقطع الثلُثَ الآخَرَ فقال: اللهُ أكبرُ، أُعْطِيتُ مفاتيحَ فارسٍ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ قصرَ المدائنِ أبيضَ، ثم ضرب الثالثةَ وقال: بسمِ اللهِ، فقطع بَقِيَّةَ الحَجَرِ فقال: اللهُ أكبرُ أُعْطِيتُ مَفاتيحَ اليَمَنِ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ أبوابَ صنعاءَ من مكاني هذا الساعةَ)، وهذه بِشارة من النبي -عليه الصلاة والسلام- للصحابة الكرام باتّساع الفتوحات الإسلامية، وتخفيفًا لهم مما يُعانوه من المشقّة والجوع والتعب.

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