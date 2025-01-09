تشغيل آلية عرض أسعار الخضراوات عبر شاشات إلكترونية بمنافذ البيع بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم البدء في التنفيذ الفعلي بـ 3 منافذ وجارٍ العمل في باقي المنافذ لتشغيل آلية عرض أسعار السلع الغذائية من الخضراوات الأساسية من خلال شاشات إلكترونية تدار بمعرفة مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة وتباع بالأسعار الحقيقية دون مغالاة أو استغلال من البائعين.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة على التزام مستغلي المنافذ بنطاق حي شرق وغرب المنصورة ببيع الخضروات الأساسية والتي حددتها المحافظة بالأسعار الاسترشادية التي تم تحديدها بعد دراسة أسعار سوق الجملة بهامش ربح بسيط.

وأضاف المحافظ أنه انطلاقا من هذا قامت المحافظة باستحداث آلية تكفل عرض الأسعار العادلة لتلك الخضراوات بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية، عن طريق وضع شاشة لعرض أسعار 6 أصناف من السلع الأساسية كمرحلة أولى من الخضراوات الأساسية للمواطنين تشمل ( بطاطس - طماطم - باذنجان - خيار - بصل - فلفل ) موضحا بها السعر وتاريخ اليوم.

شاشات عرض الأسعار والبيانات

وأوضح محافظ الدقهلية أن شاشات عرض الأسعار والبيانات تعمل عن طريق شبكة تدار بمعرفة مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة، ويتم تحديث بياناتها أولا بأول وفقا لمتغيرات السوق وبما يكفل التصدي لمحاولة التلاعب في الأسعار، وربط السعر بمعرفة المحافظة فقط لا غير، وتحتوي الشاشة على أرقام هواتف الجهات الرقابية بما يمكن المستهلك من الإبلاغ فورا في حالة تلاعب مستغل المنفذ والبيع بأسعار أزيد من السعر المعلن بالشاشة، ويتم تركيبها على كافة المنافذ لتكون بمثابة وسيلة رقابية آلية تكفل حق المواطن في شراء احتياجاته الأساسية دون مغالاة أو استغلال من قبل القائمين على تلك المنافذ.

مهلة 72 ساعة لباقي المنافذ للانتهاء من تركيب نظام شاشة الأسعار المركزية

وأكد "مرزوق" أن المحافظة بجميع قطاعاتها تهيب بجميع المواطنين المترددين على تلك المنافذ بالمشاركة في تفعيل تلك الآلية والإبلاغ الفوري عن التجاوز في الأسعار لضمان حقه والمساهمة بشكل ايجابي في ضبط الأسعار وتحقيق الشفافية والانضباط في السوق.

وتابع: أن المحافظة حرصت على أن تضع متابعة آلية لضمان تشغيلها على مدار اليوم وكشف أي محاولة لإيقافها أو تعطيلها والتحرك على الفور تجاه المنفذ لإعادة تشغيلها وقد منحت المحافظة مهلة 72 ساعة لباقي المنافذ للانتهاء من تركيب نظام شاشة الأسعار المركزية وإلا سيتم اتخاذ اللازم مع المنفذ الغير ملتزم بالتعليمات، وذلك حرصا من المحافظة على توفير السلع الأساسية للمواطن بسعر مناسب.

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