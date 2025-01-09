إقامة أسواق اليوم الواحد بنطاق أحياء الإسكندرية لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

شهدت محافظة الإسكندرية إقامة أسواق اليوم الواحد للمزارعين بنطاق الأحياء التابعة، وذلك يومى السبت والأحد بنطاق حي شرق، وذلك بمنطقة سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم، وبنطاق حي العجمي بمنطقة البيطاش بجوار مبنى ديوان الحي.

يأتي ذلك فى إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الأسبوعية لمبادرة أسواق اليوم الواحد والتي تقام على مدار أيام الأسبوع بكافة الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين وإقامة منافذ وأسواق في التجمعات السكنية لزيادة توافر السلع الأساسية وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة مع تقليل حلقات التداول الوسيطة بين التجار والمستهلكين لتخفيض الأسعار.

واستجابة لطلبات المواطنين بالتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد تم افتتاح سوق جديد بحي العامرية أول على مدار يومي السبت والأحد أسبوعيا أمام مساكن البوسطة بالعامرية.

كما أقيم السوق في موعده الأسبوعي بنطاق حي منتزة أول على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بميدان محمد نجيب نطاق حي منتزه أول.

وفي الإطار ذاته شهدت أحياء الجمرك والمنتزة ثان استمرار إقامة السوق يومي الأربعاء والخميس، وذلك بالمنشية بجراج الشهر العقاري خلف مكتب مرور التحرير، وبميدان المندرة بحري.

ويستمر الخميس من كل أسبوع وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية سوق المزارعين بنطاق حي وسط بجراج سينما أمير بمحطة الرمل.

هذا بالإضافة إلي استمرار تواجد سيارات خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات شركة مياة الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين في جميع الأسواق بنطاق أحياء المحافظة.

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