الخارجية السورية تعلن موعد إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتها في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية المؤقتة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن موعد عودة عمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتها الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية.

موعد إصدار جوازات السفر السورية

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيانها اليوم: إنه تم العودة بعمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتنا الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، ووفقا لنظام الدور المعمول به لدى كل بعثة دبلوماسية، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

جدير بالذكر أنه في 1 يناير، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه ‏وجه إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للسادة المغتربين، والاستماع إلى شكاويهم وتصديق كل وثائقهم مجانا ريثما تصدر التعليمات الجديدة".

وأضاف الشيباني: "كما ندرس حاليا تمديد مدة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم وغيرها من الإجراءات التي تساهم في التخفيف عن أهلنا الكرام خارج ‎سوريا".

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