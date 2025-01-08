الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

الخارجية السورية عن العقوبات الأمريكية: تستهدف الشعب

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيتو

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا باتت تستهدف الشعب بعد زوال أسباب فرضها.

العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا

 

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على "إكس": "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا التي صدرت عن الإدارة الأمريكية".

وأضافت: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها أخيرًا، ونشكر الكوادر السورية الرائعة كافة التي بذلت جهدًا كبيرًا في هذا الصدد".

 

العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري 

 

وذكر البيان: "نؤكد أن العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بـات ضروريًا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

وأعلنت الولايات المتحدة، في خطوة غير مسبوقة، يوم الاثنين، إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، في محاولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وبموجب هذا القرار، يمكن إجراء معاملات مع مؤسسات حكومية في سوريا حتى إذا كان أفراد منها مدرجين على قوائم الإرهاب، لكن هذه المعاملات لا تشمل الوكالات العسكرية والأمنية.

وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية سلسلة من العقوبات على سوريا تستهدف نظام بشار الأسد ومؤيديه، بما في ذلك قطاعات من الاقتصاد السوري، خاصة القطاع المالي الذي كان النظام يستفيد منه.

 

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