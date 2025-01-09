روتين العناية بالأيدي خلال فصل الشتاء باستخدام مواد طبيعية

مع دخول فصل الشتاء، تزداد حاجة الأيدي إلى عناية خاصة نظرًا للبرودة الشديدة التي تسبب جفاف البشرة وتشققاتها.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الأيدي تتعرض بشكل يومي لعوامل خارجية مثل الرياح الباردة، والماء الساخن، والمواد الكيميائية في منظفات المنزل، مما يزيد من احتمالية جفافها.



لذلك، يصبح الروتين الخاص للعناية بالأيدي أمرًا ضروريًا للحفاظ على نضارتها ونعومتها، خاصة باستخدام المواد الطبيعية التي توفر حماية فعّالة دون آثار جانبية.



خطوات روتين العناية بالأيدي في الشتاء

فيما يلي خطوات روتين عناية مثالي بالأيدي خلال فصل الشتاء:

وصفات لترطيب الأيدي

1. التقشير اللطيف

التقشير خطوة أساسية للتخلص من خلايا الجلد الميتة التي تتراكم على سطح البشرة. يمكنك استخدام مكونات طبيعية لصنع مقشر منزلي فعّال.



مقشر السكر والعسل: اخلطي ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقة صغيرة من العسل وقطرات من زيت الزيتون. افركي يديك بهذا الخليط بلطف بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

كرري التقشير مرة أو مرتين أسبوعيًا لتجديد خلايا البشرة وتحفيز الدورة الدموية.



2. الترطيب العميق

الجفاف هو العدو الأول للأيدي خلال الشتاء، لذا فإن الترطيب المستمر هو الحل الأمثل.

زبدة الشيا وزيت جوز الهند: استخدمي مزيجًا من زبدة الشيا وزيت جوز الهند كمرطب طبيعي. سخني كمية صغيرة بين يديك ودلكي بها الأيدي يوميًا قبل النوم.

جل الألوفيرا: يعمل جل الألوفيرا كمرطب ومهدئ للبشرة. ضعي طبقة رقيقة منه على يديك واتركيها حتى تمتصه البشرة بالكامل.



3. حمام زيت دافئ

لعلاج الأيدي الجافة والمتشققة، يمكنك اللجوء إلى حمام زيت دافئ مرة واحدة أسبوعيًا.

سخني كمية صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو حتى يصبح دافئًا.

انقعي يديك في الزيت لمدة 10-15 دقيقة، ثم جففيها بلطف بمنديل ناعم.

سيترك هذا الإجراء يديك ناعمتين ومحمية من الجفاف.



4. استخدام الأقنعة الطبيعية

تعمل الأقنعة الطبيعية على تغذية البشرة وترطيبها بعمق.

قناع الأفوكادو والعسل: اهرسي نصف حبة أفوكادو وامزجيها مع ملعقة صغيرة من العسل. ضعي الخليط على يديك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

قناع الحليب والشوفان: انقعي الشوفان في الحليب الدافئ لمدة 10 دقائق، ثم افركي يديك بالخليط بلطف واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.



5. الحماية اليومية

حماية الأيدي من العوامل الخارجية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نعومتها.

ارتدي قفازات عند استخدام المنظفات أو عند القيام بأعمال منزلية تتطلب التعامل مع الماء.

عند الخروج في الطقس البارد، استخدمي قفازات صوفية أو قطنية لحماية الأيدي من الرياح والجفاف.

لا تنسي استخدام كريم واقٍ من الشمس حتى في الشتاء، حيث أن الأشعة فوق البنفسجية قد تؤثر سلبًا على البشرة.



6. شرب الماء بانتظام

الجفاف لا يقتصر فقط على البشرة الخارجية؛ فعدم شرب كميات كافية من الماء يؤثر على ترطيب الجلد من الداخل. احرصي على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على نضارة بشرتك.

وصفات لترطيب اليدين

7. نظام غذائي صحي

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يساعد في تحسين صحة البشرة.

ركزي على الأطعمة الغنية بفيتامين E مثل اللوز، الأفوكادو، والبذور.

تناولي الفواكه الغنية بفيتامين C لتحفيز إنتاج الكولاجين، مثل البرتقال والكيوي.

لا تنسي الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل السمك والمكسرات لتحسين مرونة البشرة.



8. العناية بالأظافر

العناية بالأظافر جزء لا يتجزأ من العناية بالأيدي.

ضعي زيتًا طبيعيًا مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان على الأظافر وجلد الأظافر لتقويتها ومنع تكسرها.

تجنبي استخدام مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون لأنه يسبب الجفاف.



9. الاسترخاء مع التدليك

تدليك الأيدي يساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف الإجهاد الناتج عن البرودة.

استخدمي زيت اللوز أو زيت اللافندر للتدليك بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق يوميًا.



10. نصائح هامة للحفاظ على يديك

تجنبي غسل يديك بالماء الساخن جدًا لأنه يزيد من جفاف البشرة. استخدمي الماء الفاتر بدلًا من ذلك.

بعد غسل الأيدي، جففيها جيدًا بمنشفة ناعمة لتجنب تشقق الجلد.

احتفظي بمرطب صغير في حقيبتك لاستخدامه طوال اليوم، خاصة بعد غسل اليدين.





وأخيرًا تلفت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، إلى أن العناية بالأيدي خلال فصل الشتاء تتطلب اهتمامًا مستمرًا واستخدام مكونات طبيعية تعزز من نعومة البشرة وترطيبها.

فمن خلال اتباع هذا الروتين البسيط، يمكنكِ حماية يديكِ من الجفاف والتشققات، والاستمتاع ببشرة ناعمة وصحية طوال الموسم.

كما أن التزامكِ بالعناية اليومية سيجعل يديك تبدوان شابتين مهما كانت الظروف الجوية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.