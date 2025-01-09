في 4 خطوات فقط، تعرفي على الروتين المثالي للبشرة الدهنية

البشرة الدهنية هي واحدة من أكثر مشاكل البشرة شيوعًا، فهي تمثل بعض التحديات الفريدة، مثل البشرة اللامعة وظهور حب الشباب، ولكن مع روتين العناية بالبشرة والمنتجات المناسبة، يمكن أن تصبح هذه المشكلات أقل تحديًا.

ويعد الروتين البسيط المكون من أربع خطوات التي يمكن استخدامها في الصباح والمساء للحفاظ على بشرة صحية ونقية وخالية من اللمعان، هو الأفضل لهذا النوع من البشرة.

أفضل روتين للعناية بالبشرة الدهنية

تعتبر أهم خطوة في روتين العناية بالبشرة الدهنية هو تنظيفها بمنظف مقشر صباحًا ومساءً، وهذا بالإضافة لاستخدام تونر يحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك أو حمض اللاكتيك.

ويمكن كذلك علاج مشاكل البشرة ببيروكسيد البنزويل أو الريتينول، وفي النهاية ترطيبها صباحًا ومساءً بمرطب خفيف الوزن.

الخطوة 1: نظفي بشرتك في الصباح والمساء

الخطوة الأكثر أهمية في أي روتين للعناية بالبشرة هي تنظيف البشرة، فتقول ساندرا لي، طبيبة الأمراض الجلدية لموقع “Healtjline” الطبي: "إذا كانت البشرة تميل إلى أن تكون دهنية، فمن المحتمل أن تستطيع تحمل المزيد من التنظيف، فعلى الرغم من أن معظم الناس يجب أن يغسلوا وجوههم صباحًا ومساءً، فمن المهم بشكل خاص لأولئك الذين لديهم بشرة دهنية أن ينظفوا وجوههم بالكامل في الصباح".

فقد يشعر الشخص أن بشرته لا تزال نظيفة من الليلة السابقة، ولكن تكون البشرة مشغولة أثناء الليل بتساقط خلايا الجلد وإنتاج الزيوت، لهذا السبب يوصى بالغسل بمنظف مقشر جيد، سواء في الصباح أو المساء، ومن المفضل استخدام منظف أو غسول يحتوي على حمض الساليسيليك.

الخطوة 2: استخدمي التونر

بمجرد أن تصبح البشرة نظيفة وخالية من أي مكياج وأوساخ وزيوت، تقترح الطبيبة لي أن يتم اتباعها بتونر مقشر يحتوي على:

حمض الساليسيليك

حمض الجليكوليك

حمض اللاكتيك

الخطوة 3: معالجة البشرة

تعتمد هذه الخطوة على المشاكل التي تعاني منها البشرة بشكل خاص، فإذا كتنت معرضة لحب الشباب، يجب استخدام بيروكسيد البنزويل أو الكبريت في النهار للمساعدة في الحد من إنتاج الزيت ومنع ظهور البثور.

وفي المساء، يمكن استخدام منتج يحتوي على الريتينول للمساعدة في الحفاظ على المسام نظيفة وبشرة متوهجة.

وتقول الطبيبة أن أصحاب البشرة الدهنية لا يعانون مشاكل مع التجاعيد والخطوط الدقيقة لفترة أطول قليلًا من شخص ذو بشرة جافة.

الخطوة 4: رطبي بشرتك في الصباح والمساء.

يعتبر الترطيب خطوة مهمة للغاية إذا كانت البشرة دهنية.

فيعتقد البعض أنه إذا كانت بشرتهم دهنية، فلا يحتاجون إلى ترطيبها أو لا ينبغي عليهم ترطيبها، وهذا خطأ فادح يقع فيه العديد من الأشخاص.

تحتاج جميع أنواع البشرة إلى مرطب، ولكن إذا كانت البشرة دهنية، فيجب أن تكوني أكثر حرصًا على نوع المرطب الذي تستخدمينه، حيث يجب أن يكون المرطب:

خفيف الوزن

خالٍ من الزيوت

يعتمد على الماء

يجب أن يفي أي مرطب مصمم للبشرة المعرضة لحب الشباب بهذه المعايير.

المكونات الطبيعية للبشرة الدهنية

إذا كنت تبحث عن علاجات منزلية، فقد يكون العسل خيارًا جيدًا للبشرة الدهنية بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة.

الشوفان هو مكون آخر متوفر في خزانة المتجر ويمكن أن يكون مفيدًا، لأنه يهدئ البشرة الملتهبة ويمتص الزيوت الزائدة.

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