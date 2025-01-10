أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع يصل لـ 43.5 جنيه في اللحوم اليوم بالأسواق، مصر تستورد ثلاجات بقيمة 142 مليون و921 ألف دولار، تراجع أسعار الخضراوات والألبان

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

مصر تستورد ثلاجات بقيمة 142 مليون و921 ألف دولار في عام 2024

كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر أكتوبر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم واردات مصر من الثلاجات خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

حجم واردات مصر من الثلاجات خلال أكتوبر عام 2024

وأظهرت نتائج النشرة التى حصلت “فـيتـو ”على نسخة منها، أن واردات مصر من الثلاجات خلال أكتوبر 2024، جاءت بقيمة 9 ملايين و220 ألف دولار، مقابل 14 مليونًا و 772 ألف دولار عن نفس الشهر من عام 2023، بتراجع بلغ 5 ملايين و552 ألف دولار.

حجم واردات مصر من الثلاجات خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2024

وأشارت النشرة إلى أن حجم واردات مصر من الثلاجات خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2024 جاء بقيمة 142 مليون و921 ألف دولار مقابل 103 ملايين و836 ألف دولار بقيمة زيادة بلغت 39 مليونا و85 ألف دولار.

رحلة التضخم خلال عام 2024.. المعدل السنوي يسجل 23.4% في ديسمبر.. وهذه أسباب زيادة الأسعار

التضخم خلال ديسمبر، يعرف التضخم بأنه "ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، ويأتى ذلك نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

فالتضخم يعني التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

خفض مستويات التضخم

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

ونرصد من خلال هذا التقرير رحلة التضخم فى مصر خلال عام 2024 :

تراجع معدل التضخم السنوي إلى 23.4% خلال شهر ديسمبر 2024

وأكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (239.7) نقطة لشهر ديسمبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًّا قدره (23.4%) لإجمالي الجمهورية مقابل (25.0%) لشهر نوفمبر 2024.

ارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكهة والملابس

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد من السلع، حيث شهدت أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس ارتفاعًا بنسبة (11.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%).

كما شهدت مجموعة إصلاح الأحذية ارتفاعًا بنسبة (3.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.9%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).

تراجع أسعار الخضراوات والألبان

ترجع الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-14.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%).

5 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 88.4 مليار جنيه.

ابو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت 21.5 مليار جنيه.

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 18.1 مليار جنيه.

بنك مصر بقيمة تداول بلغت 12.9 مليار جنيه.

البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 10.5 مليار جنيه.

بدء فعاليات أكبر معرض متخصص في ملابس ومستلزمات الأطفال.. اليوم الجمعة

انطلقت فعاليات النسخة 83 من معرض نيللي كيدز فاشون، والذي يعد أكبر معرض متخصص لملابس ومستلزمات الاطفال والبيبي في مصر وافريقيا والشرق الاوسط، اليوم الجمعة 10 الي 12 يناير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويأتى ذلك برعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية

ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية

يشمل المعرض ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية واكسسوارات الأطفال (أولاد - بنات) ومستلزمات الأطفال الرضع ومستلزمات الحمل والرضاعة والأثاث ومستلزمات غرف الأطفال ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة.

ارتفاع كبير يصل لـ 43.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عادت أسعار اللحوم الارتفاعات الملحوظة بعد انخفاضها خلال تعاملات أمس، لتسجل ارتفاعات في سعر كيلو اللحوم ما بين 19 جنيها و43.5 جنيه، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر اللحمة اليوم

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات:

صلاحية وتفاصيل فيزا الخصم في بنك مصر

كشف بنك مصر تفاصيل ومزايا فيزا الخصم الفوري للعملاء التي يتم تقديمها في كل فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية

مزايا فيزا الخصم:

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري - توفير - شهادات...)، وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4301 جنيه “بيع”، 4302 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيهًا “بيع”، 3765 جنيها “شراء”.



يصل لـ 565 جنيهًا، أسعار البلح والتمور بالأسواق استعدادًا لشهر رمضان

أسعار البلح والتمور في الأسواق، طرحت المحال التجارية والسلاسل الغذائية، أنواعًا مختلفة من التمور والبلج استعدادًا لموسم شهر رمضان 2025، وذلك بخلاف انتشار الباعة الجائلين في عدد من المناطق والأسواق.

أنواع التمور والبلح في الأسواق

وتتعدد أنواع التمور والبلح في الأسواق، ومنها الجاف، الرطب، النصف جاف، الطازج، وحتى طريقة بيعه، إذ يباع البلح والتمور إما سائب أو معبأ.

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