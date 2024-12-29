الأحد 29 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البلح والرمان في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، الموافق 29 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

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اسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

 وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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اسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 5 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح أم الفراخ من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بلح رملي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيهًا.
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اسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 27 إلى 33 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر الفراولة من 20 إلى 35 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 60 جنيهًا.
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سعر الفاكهة اليوم

أسعار البطيخ اليوم

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
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سعر الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الموز اليوم

  1. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  2. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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