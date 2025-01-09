بعد 800 يوم فراغ.. جوزيف عون رئيسًا للبنان.. شتائم وبصق وألفاظ خارجة خلال جلسة البرلمان.. وتصريحات مهمة لساكن قصر بعبدا الجديد (فيديو وصور)

بعد 800 يوم من الفراغ الرئاسي في لبنان اختار البرلمان اللبناني، جوزيف عماد، رئيسا للبنان في محاولة لإنقاذ البلاد من مستنقع الأزمات المالية والسياسية المتلاحقة منذ عامين.

فوز قائد الجيش جوزيف عون بمنصب رئيس الجمهورية

وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب اللبناني اليوم، فوز قائد الجيش جوزيف عون بمنصب رئيس الجمهورية.

وجاءت نتيجة التصويت كالآتي: عدد المصوتين 122 صوتًا وحصل المرشح الرئاسى جوزيف عون على 99 صوتًا بينما جاءت 9 ورقات بيضاء، فيما أصر 9 من النواب خلال الجلسة الثانية للبرلمان اللبناني على تسجيل موقف سياسي بتدوين عبارة السيادة والدستور على ورقة الاقتراع.

وكانت قد فشلت الجلسة الأولى لاختيار رئيس الجمهورية اللبناني، وأعلن عقد جلسة ثانية بعد ساعتين لإعادة عملية التصويت.



وجاءت نتيجة الفرز للجلسة الأولى كالآتي: 36 ورقة بيضاء و20 ورقة مدون بها السيادة والدستور و71 ورقة لصالح جوزيف عون.

وفور إعلان نتيجة الفرز قال الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون خلال أداء القسم "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا وهو أعظم وسام أناله".

وأشار إلى أن "لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا".

تغيير الأداء السياسي في لبنان

ورأى عون أنه "يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان"، وقال: "عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات".

وأضاف: "إذا أردنا أن نبني وطنا فإنه علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون والقضاء".

وأكد أن "التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال".

التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء

ولفت عون إلى أن "عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكا وليس خصما"، معلنا: "سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح".

أضاف: "سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".

وتابع: "سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه".

آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية

وأكد عون أن "عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان، وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا"، وقال: "آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض".

وأكد "رفض توطين الفلسطينيين"، مضيفا: "نؤكد عزمنا تولي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتجات والصناعات ونستقطب السياح".

ودعا إلى بدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية؛ لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا لاسيما ملف المفقودين والنازحين السوريين.

وشهدت جلسة مجلس النواب اللبنانى اليوم الخميس؛ لاختيار رئيس جديد للبلاد خلافات حادة بين النواب اللبنانيين وصلت إلى الشتائم والبصق على بعضهم البعض نظرًا للخلافات فى الرأى بشأن دستورية إختيار رئيس الجمهورية اليوم ومن عدمه.

واتفق جميع النواب على أن اختيار رئيس جمهورية لبنان لابد أن يكون باختيار لبنانى دون أي إملاءات خارجية وسط أجواء سياسية ساخنة تحت قبة البرلمان اللبناني.

انطلاق جلسة مجلس النواب اللبناني

وانطلقت جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس؛ لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط انتشار أمني مكثف للجيش في مناطق عدة من العاصمة بيروت.

وشهدت جلسة مجلس النواب اللبنانى خلافات حادة بين النواب اللبنانيين وصلت إلى السب والبصق على بعضهم البعض وسط خلافات فى الرأى.

وقال البعض إن اختيار الرئيس اليوم يعد مخالفة للدستور، فيما طالب البعض الآخر بإنهاء أزمة اختيار رئيس الجمهورية اليوم.

انطلاق جلسة مجلس النواب اللبناني

وينتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

لا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.

وكانت قوى المعارضة اللبنانية قد أعلنت دعمها لاختيار قائد الجيش العماد جوزيف عون لمنصب رئيس الجمهورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

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