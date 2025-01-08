الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

المعارضة اللبنانية توافق على انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبلاد

جوزيف عون، فيتو
جوزيف عون، فيتو

أعلنت قوى المعارضة في لبنان، مساء الأربعاء، التوافق على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية.

المعارضة اللبنانية تعلن التوافق على انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية

 

جاء ذلك في بيان أصدرته القوى بعد اجتماعها في بلدة معراب.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أنه للمرة الأولى سيكون لدى لبنان، غدًا الخميس، رئيس جديد للجمهورية.

لبنان تنتخب رئيسها

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله: "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا، غدًا، رئيس جديد للجمهورية".

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