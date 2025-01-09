الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

مجلس النواب اللبناني يفشل في اختيار رئيس الجمهورية، وجلسة ثانية بعد ساعتين

عملية فرز الأصوات
عملية فرز الأصوات داخل البرلمان اللبنانى، فيتو

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، فشل الجلسة الأولى لاختيار رئيس الجمهورية اللبناني وأعلن عن عقد جلسة ثانية بعد ساعتين لإعادة عملية التصويت.

وجاءت نتيجة الفرز كالآتى: 37 ورقة بيضاء و20 ورقة مدون بها السيادة والدستور و71 ورقة لصالح جوزيف عون.

انطلاق جلسة مجلس النواب اللبناني

وانطلقت جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس؛ لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط انتشار أمني مكثف للجيش في مناطق عدة من العاصمة بيروت.

وشهدت جلسة مجلس النواب اللبنانى خلافات حادة بين النواب اللبنانيين وصلت إلى السب والبصق على بعضهم البعض وسط خلافات فى الرأى.

وقال البعض إن اختيار الرئيس اليوم يعد مخالفة للدستور، فيما طالب البعض الآخر بإنهاء أزمة اختيار رئيس الجمهورية اليوم.

انطلاق جلسة مجلس النواب اللبناني 

وانطلقت جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم؛ لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط انتشار أمني مكثف للجيش في مناطق عدة من العاصمة بيروت.

ووصل أكثر من 100 عضو لمجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد بحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان بعد الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي

في غضون ذلك وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب اللبناني لحضور جلسة انتخاب الرئيس.

وينتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

لا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.

وكانت قوى المعارضة اللبنانية قد أعلنت دعمها لاختيار قائد الجيش العماد جوزيف عون لمنصب رئيس الجمهورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

بدأت بالسب والبصق بين النواب، بث مباشر لجلسة اختيار الرئيس اللبناني

بدء جلسة البرلمان اللبناني بشأن انتخاب رئيس للبلاد

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