محافظ الدقهلية تنظم 13 ندوة للتوعية بالقضايا المجتمعية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تنفيذ أعمال 13 ندوة ضمن مبادرة "تحدث معه" استهدفت الذكور من عمر 18 سنة حتى 65 سنة للتوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الإنسان لتعزيز التنمية البشرية.

وأكد اللواء “مرزوق” ضرورة تكثيف كافة الجهود لتوعية المواطنين بكافة القضايا المجتمعية والعمل الجاد للتصدي لها من خلال المشاركة والتعاون مع كافة الأجهزة ومؤسسات المجتمع المدني.



وتم تنظيم الندوات المذكورة من خلال وحدة السكان التابعة لإدارة شئون المرأة بالمحافظة تحت رعاية محافظ الدقهلية وبإشراف اللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة.



ندوات توعية بقضايا المجتمع

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبه البيلى مدير إدارة شئون المرأة أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة ومركز النيل للإعلام ورؤساء مراكز المدن والاحياء لتنفيذ الندوات المشار إليها للتوعية بعدد من القضايا المجتمعية ومنها مشكلات الزيادة السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية لها، وكيفية اختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسرى، وخطورة الزواج بسن مبكرة، ومشكلات التفكك الأسرى، وقيم العمل، والمواطنة.

المراكز المستهدفة في تنفيذ الندوات

تم تنفيذ الندوات المذكورة بمراكز السنبلاوين ودكرنس والمنصورة وطلخا وأجا والمطرية وحي شرق وغرب المنصورة وذلك بالتعاون مع منسقى وحدات السكان بالوحدات المحلية المشار إليها.

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