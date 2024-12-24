الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يبحث مع مؤسسات المجتمع المدني التعاون في مبادرة حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعا مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التنموية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ ومدير وحدة حياة كريمة، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد شوقي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والنائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، وعلى مبارك رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى عدد من مديري الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فى إطار التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق كافة أوجه الحياة الكريمة للمواطنين.

محافظ سوهاج يلتقي بمؤسسات المجتمع المدني لبحث سبل التعاون في المبادرة الرئاسية حياة كريمة 

وأكد المحافظ خلال اللقاء أهمية الاستعانة بالمجتمع المدني كشريك أساسي في تنفيذ التدخلات الهامة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وعلى رأسها إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وترميم ورفع كفاءة عدد من المنازل الأخرى،  مشيرا إلى ضرورة اتباع خطط مرحلية تبدأ بحصر الحالات المستحقة، مع التأكيد على امتداد المبادرة مستقبلا إلى كافة قرى المحافظة، وخاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

 

وأضاف "سراج" أن المبادرة تستكمل جهود الدولة في تحسين أوضاع قرى "حياة كريمة"، حيث يساهم المجتمع المدني في تخفيف معدلات الفقر وتعزيز جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، وأكد على توفير كافة أوجه الدعم لمؤسسات المجتمع المدني والعمل على تذليل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التي تهدف لتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي.

وأكد أن التعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لضمان تنفيذ المشروعات بشكل فعال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الجمعيات الاهلية الدكتور محمد عبد الهادى الدكتور محمد شوقي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري تنفيذ المشروعات التنموية

مواد متعلقة

الفنان حسن يوسف في حوار نادر مع "فيتو": مبارك اضطهدني فنيًا ورفض تكريمي.. القائمون على الإنتاج مجموعة جهلاء.. عشقت فاتن حمامة ثم كرهتها بسبب صالح سليم.. ولولا الشعراوي لأصبحت متطرفا

الرئاسة في أسبوع، السيسي يشهد فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.. ويشارك في قمة البريكس بروسيا.. ويستقبل وفد الكونجرس الأمريكي بالقاهرة

التفاصيل الكاملة لأفلام مسابقات مهرجان الجونة السينمائي.. 11 عملا تتنافس على جائزة سينما من أجل الإنسانية.. و6 للنجمة الخضراء

خطة الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.. تخفيض معدلات المواليد بمتوسط 2.1 طفل لكل سيدة.. وتوفير خدمات تنظيم الأسرة للجميع

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشهد حفلات تخريج دفعات جديدة من طلاب الشرطة والأكاديمية العسكرية.. ويؤكد لرئيسي وزراء لبنان والعراق دعم مصر لبيروت وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

الدليل القرآني على فرعونية الهكسوس

المصري للتأمين يرصد تغطيات ومستهدفات الاقتصاد الفضي

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها
ads

الأكثر قراءة

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

الزمالك يواصل التعثر ويتعادل مع طلائع الجيش 2-2 بالدوري

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

إخماد حريق بمصنع للطوب بالشرقية إثر انفجار أسطوانة غاز وإصابة 4 عمال

منوعات

المزيد

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

مقطع مرعب، القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول

أسماء سورة الطور وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية