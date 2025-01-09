الخميس 09 يناير 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف مديرية التضامن بتوفير مكان لائق ورعاية لمسن بلا مأوى

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مكان لائق على الفور وتوفير الرعاية الاجتماعية لرجل مسن "بلا مأوى" متواجد بمنطقة مساكن الشناوي.

محافظ الدقهلية يكلف بتوفير مكان لائق على الفور وتوفير الرعاية لرجل مسن"بلا مأوى"

جاء قرار المحافظ بعد رصده للحالة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وعلى الفور كلف باتخاذ اللازم من إجراءات لتوفير مأوى للرجل المسن وتوفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية له، وأكد محافظ الدقهلية على الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية الكاملة له.

إيداع مسن بإحدى دور الرعاية بالمنصورة

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية، قامت مدير مديرية التضامن عن طريق وحدة التدخل السريع بالتوجه لمكان تواجد الرجل المسن بمنطقة مساكن الشناوي بمدينة المنصورة، وعلى الفور تمت دراسة الحالة الاجتماعية الكاملة له وتم إيداعه بإحدى دور الرعاية بالمنصورة.

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