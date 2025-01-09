رمد المنصورة تدشن أول وحدة فحص للاعتلال الشبكي لدى الأطفال المبتسرين

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية عن بدء العمل بوحدة فحص الاعتلال الشبكي فى الأطفال المبتسرين (ROP) كأول وحدة من نوعها بصحة الدقهلية، وذلك بمستشفى رمد المنصورة.

رمد المنصورة تدشن أول وحدة فحص للاعتلال الشبكى لدى الأطفال المبتسرين

وأضاف وكيل الوزارة أن الوحدة مجهزة بالتقنيات الطبية اللازمة لفحص المبتسرين في رمد المنصورة تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين في الاكتشاف المبكر والعلاج للاعتلال الشبكي لدى الأطفال حديثي الولادة.

تشغيل الوحدة الجديدة تتويجا لسعى صحة الدقهلية

كما لفت إلى أن تشغيل الوحدة الجديدة تتويجا لسعى صحة الدقهلية المستمر فى توفير أحدث التقنيات الطبية داخل مستشفياتها التى تتمتع بـ كوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة.

الوحدة الجديدة للاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين (ROP) تأتى كخدمة متميزة

فيما أشار الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى رمد المنصورة إلى أن الوحدة الجديدة للاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين (ROP) تأتى كخدمة متميزة ومتفردة لخدمة أهلنا بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وتستقبل الحالات طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

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