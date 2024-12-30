الفريق أسامة ربيع يكرم العاملين بهيئة قناة السويس المحالين للتقاعد

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، حفل تكريم 260 من القيادات والعاملين بالهيئة الذين بلغوا سن التقاعد من إدارات الهيئة المختلفة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالهيئة وقياداتها ومجلس إدارة صندوق التأمين الخاص، وأسر العاملين المحالين للتقاعد وذويهم، وذلك بمبنى الصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس.

بداية حفل التكريم

استهل الحفل بكلمات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة مصطفى الدهراوي رئيس صندوق التأمين الخاص، توجه خلالها بالشكر للعاملين بهيئة قناة السويس الذين بلغوا سن التقاعد لما قدموه من جهد خلال حياتهم المهنية، بكل إخلاص وعزيمة وكانوا بحق وجهة مشرفة للهيئة وإداراتها، متعهدًا بتقديم الصندوق كافة سُبل الدعم للعامين المحالين للتقاعد وأسرهم.

جانب من حفل التكريم،فيتو

تقديم الشكر للعاملين بالهيئة

جانب من حفل التكريم،فيتو

كما قدم الدكتور محاسب منتصر خليل مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس الشكر للعاملين المحالين للتقاعد، معربا عن سعادته لتواجده في احتفالية الهيئة بيوم الوفاء لتكريم أبنائها من العاملين الذين قضوا مشوارا حافلًا وطويلًا في البذل والعطاء والإخلاص والتفاني في العمل، واستطاعوا أن يكونوا نموذجًا مشرفًا يحتذى به في العمل الجاد، وتحمل المسئولية في سبيل الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة.

تقديم التهنئة بحلول العام الجديد

وفي كلمته، حرص الفريق أسامة ربيع على تقديم التهنئة لجموع العاملين بالهيئة بحلول العام الجديد، معربًا عن خالص شكره وتقديره للعاملين المحالين للتقاعد، مثمنا دورهم المشرف في دفع عجلة التنمية بالهيئة وجهودهم طوال مسيرتهم المهنية الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة هذا الشريان الملاحي الحيوي الأهم في حركة التجارة العالمية.

حرص هيئة قناة السويس على أبنائها

وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس لاتنسى أبنائها ووستظل حريصة على رعايتهم ودعمهم من خلال تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، متمنيا لهم دوام الصحة والتوفيق، ناقلا لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وامتنانه لعطاء العاملين في الهيئة وجهودهم الحثيثة للارتقاء بمنظومة العمل لتظل رايتها مرفوعة خفاقة.

في ختام الفعالية، حرص الفريق أسامة ربيع على التقاط الصور التذكارية الجماعية مع العاملين المحالين للمعاش بإدارات الهيئة المختلفة تقديرًا واحترامًا لهم.

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