أسامة ربيع: قناة السويس للاستزراع المائي تستهدف زيادة الإنتاج لـ 1200 طن (صور)

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، يرافقه مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

افتتاح موسم الحصاد بقطاع حوض الاستزراع 23

في مستهل الزيارة، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة شركة قناة السويس للاستزراع المائي ليشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع حوض الاستزراع(23) في القطاع الشمالي للمزرعة جهة بورسعيد بعد تطويره واستزراعه لأول مرة، وذلك بالشراكة مع شركة الشروق التابعة لمجموعة "الشوا" إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة مساحة الأحواض المستزرعة بالشركة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص.

واستمع الفريق أسامة ربيع إلى شرح تفصيلي من المهندس السيد شلبي رئيس شركة قناة السويس للاستزراع المائي عن معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي بحوض (23 ) حيث تم الانتهاء من تجهيز واستزراع 250 فدان بأسماك البلطي والبوري والطوبارة، فيما يتم العمل بالتوازي على تجهيز مساحة 150 فدان أخرى لتكون جاهزة للاستزراع بحلول العام المقبل.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

ووجه رئيس الهيئة بالاهتمام باستزراع كميات كبيرة من الأسماك الشعبية بأسعار مناسبة وتوفيرها في الأسواق في منافذ البيع المختلفة للتسهيل على المواطنين، على أن يتم توفير منفذ بيع بسعر التكلفة في نطاق الشركة.

المستهدف من الاستزراع السمكي

وأكد الفريق ربيع أن شركة قناة السويس للاستزراع المائي تستهدف زيادة معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إلى 1200 طن عبر انتهاج استراتيجية جديدة تعتمد على زيادة دورية الاستزراع وعدد الأحواض المستزرعة.

عقب ذلك، توجه الفريق ربيع لتفقد ترسانة بورسعيد البحرية حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملون بها.



جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

صيانة السفن المختلفة

وبدأت الجولة التفقدية بورشة بناء السفن حيث اطلع الفريق ربيع على معدلات الإنجاز لعملية تصنيع المقدمة البصلية لسفينة والتي تتكون من أربع بلوكات بوزن إجمالي 110 طن.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين ترسانة بورسعيد البحرية والخط الملاحي MSC والذي ينص على القيام بأعمال العمرة الدورية لبعض السفن التابعة للخط الملاحي MSC بالإضافة إلى تغيير المقدمة البصلية لسفينة الحاويات MSC RENAISSANCE بأخرى جديدة وفقا للتوجهات العالمية حيث يراعي التصميم الجديد الذي تم إعداد رسوماته التنفيذية بترسانة بورسعيد البحرية مواكبة الاتجاهات الحديثة لتقليل استهلاك الوقود بما يساهم نحو تقليل مستوى الانبعاثات الكربونية في عملية بناء تعد الأولى من نوعها في ترسانة وطنية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

ومن المتوقع دخول السفينة MSC RENAISSANCE

لترسانة بورسعيد البحرية لتركيب المقدمة البصلية الجديدة وعمل برنامج العمرة نهاية شهر ديسمبر الجاري.

كما حرص الفريق أسامة ربيع على الوقوف على مستجدات نشاط بناء السفن بتفقد كلا من القاطرتين" محمد نجم" و"جلال الديب" بناء حديث بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد ٧٥ طن في إطار بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وترسانة جوانزو الصينية والذي تضمن بناء ثلاث قاطرات بالترسانة الصينية، وثلاث قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

خلال زيارته، أكد الفريق ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو تحقيق الاستفادة المثلى من ترساناتها وشركاتها واستغلال مقوماتها المادية والبشرية على النحو الأمثل بما يطرح فرصا واعدة نحو توطين الصناعات البحرية في مصر وتشجيع الصناعات الثقيلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن القاطرات الجديدة تم بناؤها بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق البحرية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ترسانة بورسعيد البحرية تشهد نشاطًا ملحوظًا في أعمال الصيانة والإصلاح على الأرصفة والأحواض العائمة لاسيما الحوض العائم "فخر القناة"حمولة ٣٥ ألف طن والذي يستقبل في الوقت الحالي السفينة MSC ROSSELLA lll التي يبلغ طولها 222 مترا، وعرضها 30 مترًا، ووزنها ما يقرب من 28 ألف طن، وذلك للقيام بأعمال العمرة.

وفي ختام الزيارة، توجه الفريق ربيع لتفقد مركز التدريب الفني(الأبرانتيه) التابع للهيئة وحرص على متابعة العملية التعليمية والتطبيقات العملية التي تتم بمجمع ورش المركز في كافة التخصصات الفنية، كما تعرف على مخطط التطوير الإداري والفني للمركز خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.