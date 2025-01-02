قناة السويس: تدشين 5 لنشات بالشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية (صور)

شهدت الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، تدشين 5 لنشات ألومونيوم من طراز "بحار" وفي نفس الوقت تم لحام قرينة 5 لنشات وذلك بالتوازي مع أعمال بناء ٧ لنشات أخرى.

معلومات عن اللنشات الجديدة

يبلغ طول اللنش الواحد 15.3 مترا، وعرضه 4.7 متر، وسرعته 18 عقدة ويمكن أن تصل إلى 21 عقدة، ويستطيع العمل في أعالي البحار حتى 150 ميلا بحريا، كما يتميز اللنش بمناورته الفائقة مع استقراره العالي أثناء السرعة، وبوجود منصة إنقاذ سريع للتعامل في حالات الطوارئ.

جانب من التدشين، فيتو

جانب من التدشين، فيتو

أهمية إنشاء اللنشات

ويأتي ذلك في إطار التعاقد الذي ينص على قيام الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية ببناء ٢٧ لنش من طراز بحار لصالح هيئة قناة السويس وشركة القناة لرباط وأنوار السفن.

جانب من التدشين، فيتو

جانب من التدشين، فيتو

طفرة كبيرة في بناء اللنشات

وتشهد الشركة طفرة كبيرة في مجال بناء اللنشات الألومنيوم حيث نجحت في إضافة ورشة جديدة لبناء لنشات الألومونيوم لتعمل بالتوازي مع الورشة الرئيسية لإنجاز أعمال بناء اللنشات في وقت قياسي.

كانت الشركة قد أطلقت نشاط بناء اللنشات الألومونيوم من طراز "بحار" عام ٢٠١٢ من خلال بناء وتدشين لنشين وهما "بحار ١" و"بحار ٢" للعمل لصالح هيئة قناة السويس، ومازال اللنشان يعملان بنفس الكفاءة حتى اليوم، تبعهما التعاقد على بناء 19 لنش من ذات الطراز تم بناؤهما تباعا على مدار عدة أعوام مع مراعاة إدخال تعديلات وتطوير إمكانيات اللنش بشكل مستمر وصولا إلى بحار 19، الذي شهد طفرة في التحديثات ليواكب متطلبات العمل في خدمة تغيير الأطقم البحرية ليتحول إلى crew boat قادر على استيعاب عدد أكبر من طاقم العاملين باللنش.

جانب من التدشين، فيتو

جانب من التدشين، فيتو

وتعكف الشركة على توسيع نطاق عملها من خلال القيام بأعمال خارجية في المنطقة العربية والإقليمية وأحدثها توقيع عقد شراكة مع شركة براك الكويتية للأعمال البحرية لتأهيل لنش إسعاف وتحويله إلى يخت سياحي.

جانب من التدشين، فيتو

جانب من التدشين، فيتو

جانب من التدشين، فيتو

جانب من التدشين، فيتو

وتعد الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية من الشركات الرائدة في مجال بناء وصيانة الوحدات البحرية والنهرية المصنوعة من المواد الصلبة الفايبر جلاس والألومنيوم، وكذلك أعمال إصلاحات وتركيبات أجهزة ومعدات السفن، ومجال الأعمال البترولية بتصنيع وتوريد وتركيب الصهاريج البترولية وخطوط المواسير والهياكل المعدنية للآبار البترولية العائمة، بالإضافة إلى بناء محطات معالجة المياه والصرف الصحي، ومجال المنشاَت المعدنية وتركيبات المصانع ومنتجات الفيبرجلاس.

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