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أسامة ربيع: نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى

جانب من عملية العبور،
جانب من عملية العبور، فيتو

 أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بعبور سفينتين من المجرى الملاحي الجديد للقناة، بعد انتهاء أعمال التكريك بالمشروع من الكيلو متر 122 ترقيم قناة إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة. 

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أبرز السفن العابرة من القناة

 وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة  بقناة السويس شهدت عبور كلا من سفينة الصب  FU XING HAI والسفينة SUVARI BEY من منطقة ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بالمجرى الجديد للقناة خلال رحلتهما ضمن القافلة المتجهة جنوبا، وذلك بالتوازي مع عبور ٤ سفن من  الناحية الشرقية للقناة الأصلية وهي سفينة الحاويات MATHILDE SCHULTE، والسفينة متعددة الأغراض COSCO SHIPPING TENG Da وسفينة الصب YANGTZE ALPHA والسفينة  RUI FU Cheng. 

جانب من عملية العبور،فيتو
جانب من عملية العبور،فيتو
جانب من عملية العبور،فيتو
جانب من عملية العبور،فيتو

اتخاذ الهيئة العديد من الإجراءات 

 وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لضمان نجاح عملية التشغيل التجريبي بداية من تجهيز المجرى الجديد بالشمندورات والتجهيزات الملاحية اللازمة بموقع المشروع، بالإضافة إلى تعيين قاطرتين مصاحبتين للتأمين الملاحي ومجموعة من أكفأ مرشدي القناة لإرشاد السفن في المجرى الجديد لمشروع الازدواج وذلك بعد قيامهم بمعاينة موقع المشروع، وعمل مناورة تجريبية بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة على العبور الآمن.

جانب من عملية العبور،فيتو
جانب من عملية العبور،فيتو
جانب من عملية العبور،فيتو
جانب من عملية العبور،فيتو

مشروع تطوير القطاع الجنوبي 

 وأكد رئيس الهيئة أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة، مشيرا إلى ما سيحققه مشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى من مزايا ملاحية عديدة بزيادة مساحة الإزدواج  10 كيلو مترات تضاف لقناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو متر بدلا من 72 كيلو متر، مما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا، فضلا عن زيادة القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة. 

 

ووجه رئيس الهيئة بالتنسيق المشترك بين إدارة التحركات بالهيئة وشعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية لإصدار الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلو متر من الكيلومتر 122 ترقيم قناة إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة بمنطقة بالبحيرات المرة الصغرى، على أن يتم التشغيل الفعلي بمنطقة الازدواج فور إصدار الخرائط الجديدة.       

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