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محافظات

تضامن الفيوم تجري 50 جراحة عيون بالمجان لغير القادرين

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

أعلنت  مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أنه بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية  تم إجراء 50 جراحة عيون مجانًا دعمًا للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع محافظة الفيوم، ضمن بروتوكول التعاون  مع المؤسسة لإجراء 1500 جراحة عيون مجانًا للمرضى  في القرى والنجوع النائية. والمناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وقال جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إنه تم توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمناطق المستهدفة، وإجراء 50 جراحة متنوعة،  منها المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع الجراحات مجانًا  في أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في القاهرة، دون أن يتحمل المريض أي أعباء مادية.

 

دعم الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال مكافحة مسببات العمى

بذكر أن مديرية التضامن بمحافظة الفيوم، تقدم الدعم اللازم امل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التي تساعد مرضى العيون لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، كما تنظم المديرية حملات توعية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين،  كما تدعم الجمعيات الأهلية التي تعمل علي مكافحة مسببات العمى من خلال تقديم الرعاية الطبية والعلاج والكشف الطبي،  وتنظيم قوافل لمكافحة أمراض العيون وعلاجها وإجراء عمليات العيون.

 

معايير اختيار المرضى المستفيدين من الخدمات الطبية المجانية

ويتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وجمعيات التنمية المحلية بالقرب والنجوع، ويتم اختيار المستفيدين وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا، وتحري الجمعيات مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها، بهدف التوزيع العادل ووصول المساعدات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

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كما أن الجمعيات الأهلية، تجري  تداخلات عديدة لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الفيوم، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة الشرائح الفقيرة  بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة سواء كانت ألحفة وبطاطين أو لحوم وإعلانات عينية.

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