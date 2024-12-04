تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة في 3 قرى بسنورس

نظمت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية شاملة، لخدمة أهالى قرى بهيت الحجر والسليين وسنورس بمركز سنورس.

شارك في القافلة الطبية مستشفي جامعة الفيوم، وإحدى المؤسسات الخيرية.

دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، شريك مهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

خدمات القافلة الطبية للمرضي المستهدفين

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية " الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والقلب، والجلدية، والأشعة والتحاليل الطبية"، وقدمت خدماتها للمواطنين بالمجان، كما تحملت المؤسسة المشاركة نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتي مقر القافلة بمستشفي جامعة الفيوم، وتم صرف الادوية بالمجان.

تنظيم القوافل مستمر مرتين كل شهر

ولفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، الى انه يتم شهريًا تنظيم قافلتين طبيتين للمرضى الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة الفيوم وبالتعاون مع مستشفي جامعة الفيوم، والجمعيات الأهلية.

وأشار إلي ان الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم، نفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها، تنظيم القوافل الطبية، تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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