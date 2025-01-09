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ثقافة وفنون

أبرزهم المنشاوي والحصري وعبد الباسط، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

التلاوات
التلاوات

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس 9 يناير 2025 الموافق 9 رجب، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الزخرف/ الدخان/ القدر 30 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الأنبياء 15 ق.

11:20 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  الخضر أحمد مصطفى  وما تيسر من سورة الصافات  15ق.

11:40 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورتى الحشر/ الممتحنة  15ق.

12:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد حماد  وما تيسر من سورتى الزمر/ غافر 30ق.

13:12: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  الباز عبدالرحمن سلامة وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.

13:37 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديونى وما تيسرمن سورة مريم  15ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/  محمد داود  5ق الساعة 14.58.


مصحف مجود للشيخ مصطفى إسماعيل  من سورة الفتح 29ق.

16:21(قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق. 

16:39(قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ إسماعيل الطنطاوى وما تيسر من سورة النساء 15ق.

17:17( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ فتحى العطار وما تيسر من سورة الرعد 30ق.

18:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسر من سورتى الجن/ المزمل  30ق.

21:13 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة النساء  29ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة طه 42ق.

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى/ وما تيسر من سورتى التوبة/ يونس    44ق.

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى الطحان  وماتيسرمن سورة يوسف  15ق.

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمزة مغازى وماتيسرمن سورة النور 15ق.

03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 43ق.

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