فريق بحث لضبط المتهم في تعطيل حركة القطارات بمنشأة القناطر

تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تكثيف جهودها لضبط سائق سيارة نقل متهم بالتسبب في تعطيل حركة القطارات لمدة 20 دقيقة بمزلقان السكة الحديد بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وحدوث تلفيات بقطار بضائع يحمل رقم 2444 كان قادمًا من القاهرة، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مشروع ولذا بالفرار مما تسبب في التصادم، وحدوث تلفيات بالقطار.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع التصادم، تبين أن الحادث تسبب في تلفيات بالقطار، منها كسر بـ"ماسورة الجرار"، وتحطم السيارة بالكامل.

تسبب الحادث في تعطيل حركة القطارات لمدة 20 دقيقة، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من إزالة السيارة وإصلاح التلفيات، مما أدى إلى عودة حركة القطارات إلى طبيعتها.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



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