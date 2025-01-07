الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

الشهود في حادث دهس فتاة بالشرابية: أرادت المرور سريعًا من أمام القطار

حادث دهس فتاة بالشرابية
حادث دهس فتاة بالشرابية

استمعت نيابة الشرابية لأقوال الشهود في مصرع فتاة دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة غمرة.

وقال الشهود: إن الفتاة كانت تسير بسرعة ولم تنتظر حتى مرور القطار وأرادت المرور من أمامه، وأثناء ذلك صاح عليها الناس للابتعاد إلا انها لم تنتبه لصوتهم ودهسها القطار.

وتبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 23 سنة.

وبينت المناظرة أن جثة الفتاة تحولت إلى أشلاء وتم جمعها وإيداعها مشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمها لذويها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بفتاة في منطقة غمرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 23 سنة  لم تنتبه للقطار أثناء عبورها خط السكة الحديد، فاصطدم بها مما أدى إلى مصرعها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الشرابية منطقة غمرة غرفة عمليات النجدة

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