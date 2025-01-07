الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار مصر

تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد، قطار العاصمة يُقلل زمن الانتطار لـ 15 دقيقة اليوم

القطار المكهرب
القطار المكهرب

قامت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائى بإخطار الورش وإدارة وهندسة تشغيل القطار الكهربائي الخفيف قطار العاصمة، بتعديل مواعيد تشغيل القطار، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة. 

وأعلنت الصفحة الرسمية للشركة المشغلة للقطار الكهربائى، تقليل زمن التقاطر غدًا الثلاثاء 7 يناير؛ لتسهيل انتقالات الإخوة الأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد.  

وأكدت الشركة أنه سيتوفر قطار كل ١٥ دقيقة، بالتناوب بين محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة.

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