الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

تحرير 1500 مخالفة تجاوز سرعات وقيادة بدون تراخيص بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

حملة مكبرة للمرور
حملة مكبرة للمرور بالطرق الصحراوية، فيتو

وجهت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء أمجد أنوار مدير الإدارة حملة مكبرة استهدفت الطرق الصحراوية والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة أسفرا خلال 24 ساعة، عن تحرير 1500 مخالفة تجاوز سرعات و97 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 36 دراجة نارية مخالفة، 77 مخالفة موقف عشوائي، 110 مخالفات شروط الترخيص.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور الطرق الصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة وزارة الداخلية

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