أخبار الرياضة اليوم: مانشستر سيتي يتقدم في سباق ضم مرموش.. إعلان قائمة الأهلى لمواجهة إستاد أبيدجان.. محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.. وحقيقة هروب لاعب الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدتِ الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو والتي كان أبرزها:

واصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تألقه في الموسم الحالي، مما جعله أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ويتصدر محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا في 19 مباراة، متفوقًا على النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل 16 هدفًا، كما أحرز 3 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا وكأس الكاراباو، كما قدم 17 تمريرة حاسمة.

بفضل هذه الأرقام الاستثنائية، أصبح محمد صلاح أحد الأسماء البارزة في سباق الكرة الذهبية، خاصة إذا تمكن ليفربول من مواصلة تألقه والمنافسة على البطولات الكبرى، مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الريدز صدارة البريمييرليج برصيد 46 نقطة، بفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، كما يتصدر ليفربول دوري أبطال أوروبا أيضًا، برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، إلى جانب مجموعة من النجوم مثل إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، لامين يامال (برشلونة)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، كول بالمر (تشيلسي)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، وهاري كين (بايرن ميونيخ).

يواصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مفاوضاته لضم عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكشف فلوريان بليتنبرج، الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي ألمانيا"، أن مانشستر سيتي الآن في مفاوضات ملموسة مع عمر مرموش، مع تقدم تلك المفاوضات.

وأشارت التقارير إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق شفهي كامل بعد، ولكن المهاجم صاحب الـ25 عامًا رغم حبه وتقديره لـ فرانكفورت، لكنه منفتح على الانتقال إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى كوت ديفوار لمواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا.

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

كشف السنغالي سيدي ندياي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة هروبه من النادي كما تردد خلال الساعات الماضية.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: “لم أهرب من الزمالك، أتواجد حاليا في السنغال؛ من أجل العلاج من إصابتي وسأعود للقاهرة يوم الجمعة. ما زلت مرتبطا بتعاقد مع نادي الزمالك ولا صحة لما تردد عن قيامي بفسخ التعاقد مع الزمالك”.

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي يرغب في ضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له حرية التفاوض مع أي نادٍ، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق للتجديد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، ليحل محل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبعد انضمام نيمار في صفقة قيمتها 90 مليون يورو في عام 2023، لم يشارك مع الهلال سوى في 7 مباريات منذ انضمامه إلى الفريق السعودي قادمًا من باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن معاناة نيمار من الإصابات أبعدته عن المشاركة مع الهلال، وهو الأمر الذي دفع النادي السعودي للتفكير في التخلص منه، معتبرًا أن تلك الصفقة كانت خطأ، ويسعى الآن لتصحيح الخطأ بالتعاقد مع محمد صلاح.

طالب النادي الأهلي، اليوم، في خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي.

ويقضي القرار بمنع قيد أي لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدمًا، وقيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.

وأكد الاهلي في الخطاب أيضًا على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة، وأن يكون سداد المديونيات المستحقة للاتحاد وفقًا لمعايير واحدة، بمقتضاها تكون المبالغ المسددة أو المؤجلة متساوية لكل الأندية.

وكان اتحاد الكرة في وقت سابق قد أخطر الأندية بعدم قيد أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا بعد سداد كافة المديونيات السابقة الخاصة بكل فريق.

غازل نادي بازل السويسري، لاعبه السابق محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، في ظل الشكوك حول استمراره مع الريدز، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

تألق محمد صلاح مع نادي بازل السويسري، الذي كان بوابته لانفجار موهبته في الملاعب الأوروبية منذ أن رحل عن المقاولون العرب، ليتألق مع الفريق السويسري في الدوري الأوروبي ودوري الأبطال، ثم انتقل إلى تشيلسي، وتمت إعارته لـ فيورنتينا ثم روما، قبل أن يقوم ليفربول بشراء عقده.

ونشر نادي بازل السويسري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا غازل من خلاله النجم المصري، حيث نشر صورة لـ محمد صلاح بالـ"فوتوشوب" وهو يرتدي قميص الفريق للموسم الحالي، وعلق عليها: “أبواب جويجلي مفتوحة لك دائمًا يا محمد صلاح”.

زار أشقاء أحمد رفعت، نجم مودرن سبورت الراحل، مقر النادي في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة النادي.

جاءت الزيارة بعد ساعات من أزمة عدم حصول أشقاء أحمد رفعت على مستحقاته، والتي دفعت نادي مودرن سبورت لإصدار بيان رسمي؛ للرد على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي تلزم الفريق بدفع 22 مليون و250 ألف جنيه وإلزام النادي بسداد مبلغ وثيقة التأمين.

أثار محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التكهنات بشأن اقتراب رحيله عن الريدز والانتقال إلى الدوري الإسباني، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له حرية التفاوض مع أي نادٍ، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق للتجديد.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى أن محمد صلاح بدأ يتعلم اللغة الإسبانية، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية انتقاله من ليفربول لأحد أندية الدوري الإسباني "الليجا".

وفي حديثه إلى قناة "TNT Sports" بحسب ما نشرت "إكسبريس"، رد صلاح على شائعات الانتقال لإسبانيا، قائلا: "أنا فقط أتعلم اللغة قليلًا، ويمكنني أن أقول أشياء مثل، كيف حالك؟ لكن هذا لا يعني أنني أفكر في العيش في إسبانيا".

فيما كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي يرغب في ضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له حرية التفاوض مع أي نادٍ، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق للتجديد.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة، المحدد إقامتها غدًا الخميس على ملعب إستاد القاهرة، ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

يغيب عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتجهة إلي كوت ديفوار لمواجهة فريق استاد ابيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق.

وجاء غياب كهربا عن قائمة الفريق بسبب اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية والاقتراب من الانضمام لأحد الدوريات العربية.

أصدر المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، بيانًا رسميًا بشأن ثنائي برشلونة، داني أولمو وباو فيكتور، حيث تضمن البيان قبول تسجيل الثنائي في قائمة النادي الكتالوني بصفة مؤقتة.

وقدم برشلونة طعنًا إلى المجلس الأعلى للرياضة أمس الثلاثاء 7 يناير، لتسجيل الثنائي أولمو وفيكتور، بعد رفض رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكد المجلس الأعلى للرياضة في بيانه قبول الإجراء الاحترازي لبرشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور، لكن بصفة مؤقتة حتى يتم الفصل نهائيًا في الطعن الذي قدمه النادي واللاعبان.

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