الهلال السعودي يسعى لتصحيح خطأ صفقة نيمار بضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي يرغب في ضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له حرية التفاوض مع أي نادٍ، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق للتجديد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، ليحل محل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبعد انضمام نيمار في صفقة قيمتها 90 مليون يورو في عام 2023، لم يشارك مع الهلال سوى في 7 مباريات منذ انضمامه إلى الفريق السعودي قادمًا من باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن معاناة نيمار من الإصابات أبعدته عن المشاركة مع الهلال، وهو الأمر الذي دفع النادي السعودي للتفكير في التخلص منه، معتبرًا أن تلك الصفقة كانت خطأ، ويسعى الآن لتصحيح الخطأ بالتعاقد مع محمد صلاح.

محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025

من ناحية أخرى، واصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تألقه في الموسم الحالي، مما جعله أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ويتصدر محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا في 19 مباراة، متفوقًا على النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل 16 هدفًا، كما أحرز 3 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا وكأس الكاراباو، كما قدم 17 تمريرة حاسمة.

بفضل هذه الأرقام الاستثنائية، أصبح محمد صلاح أحد الأسماء البارزة في سباق الكرة الذهبية، خاصة إذا تمكن ليفربول من مواصلة تألقه والمنافسة على البطولات الكبرى، مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الريدز صدارة البريمييرليج برصيد 46 نقطة، بفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، كما يتصدر ليفربول دوري أبطال أوروبا أيضًا، برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، إلى جانب مجموعة من النجوم مثل إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، لامين يامال (برشلونة)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، كول بالمر (تشيلسي)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، وهاري كين (بايرن ميونيخ).

ويحل نادي ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت ضيفًا على توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية" كأس كاراباو".

وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وتوتنهام على ملعب "الأنفيلد" يوم 6 فبراير المقبل.

أرقام صلاح أمام توتنهام

ويمتلك الملك المصري محمد صلاح سجل تهديفي رائع ضد توتنهام حيث لعب 21 مباراة في جميع المسابقات سجل 14 هدفًا وصنع 4 أهداف قبل مواجهة الليلة.

موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو



تنطلق مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام توتنهام في كأس كاراباو



تذاع مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد تعادله المثير مع مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، بهدفين لمثليهما في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت المقبل ضد أكرينجتون في دور الـ64.

وكان فريق توتنهام حجز التذكرة الأخيرة إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما أقصى نظيره مانشستر يونايتد بعد الفوز بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، علي أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو على ملعب "الأنفيلد" يوم 6 فبراير المقبل.

وأقيمت أمس أولى مباريات نصف نهائي البطولة على ملعب الإمارات حيث حقق نيوكاسل الفوز على آرسنال بنتيجة 2-0، على أن تقام مباراة الإياب بملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يوم 5 فبراير المقبل.

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