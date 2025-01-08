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رياضة

سيدي ندياي يكشف لـ "فيتو" حقيقة هروبه من الزمالك

سيدي ندياي
سيدي ندياي

كشف السنغالي سيدي ندياي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة هروبه من النادي كما تردد خلال الساعات الماضية.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: “لم أهرب من الزمالك، أتواجد حاليا في السنغال؛ من أجل العلاج من إصابتي وسأعود للقاهرة يوم الجمعة. ما زلت مرتبطا بتعاقد مع نادي الزمالك ولا صحة لما تردد عن قيامي بفسخ التعاقد مع الزمالك”. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة غدًا الخميس، بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

وتنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة غدًا الخميس في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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