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رياضة

كأس مصر، طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

فريق الزمالك لكرة
فريق الزمالك لكرة القدم، فيتو

كأس مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة، المحدد إقامتها غدًا الخميس على ملعب إستاد القاهرة، ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو قير

ويواجه الزمالك رقما سلبيا في دور الـ32 من كأس مصر بآخر 5 سنوات، حيث لم يستطع الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 نسخ من البطولة.

نتائج الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر آخر 5 سنوات

وجاءت نتائج الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر آخر 5 سنوات كالتالي:

2024: الزمالك 5-2 بروكسي

2023: الزمالك 3-2 بروكسي

2022: الزمالك 2-1 الداخلية

2021: الزمالك 3-1 حرس الحدود

2020 الزمالك 3-1 الشرقية

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة غدًا الخميس،  باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة غدًا الخميس في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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