أزمات تواجه الأهلي أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا.. الإصابات تضرب الفريق.. اشتعال الصراع على صدارة المجموعة.. وتصريحات صادمة لكولر قبل اللقاء

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل شاشة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني النادي الأهلي من مشكلة كبيرة بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبوه والتي تؤثر على أداء الفريق في المباريات وتجعله في وضع صعب خاصة مع الاستعدادات لمواجهة ستاد أبيدجان يوم السبت المقبل.

إصابة عطية الله

وسيغيب اللاعب المغربي يحيى عطية الله بعدما أصيب في وجهه بشكل خطير خلال مباراة سموحة وستبعده هذه الإصابة عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أسابيع.



إصابة أشرف داري

بالإضافة إلى عطية الله، يعاني اللاعب المغربي أشرف داري من إصابة في العضلة الخلفية وهذا يجعل مارسيل كولر المدير الفني للفريق يفتقد لاعبين مهمين في خط الدفاع.



رحيل بيرسي تاو

واقترب بيرسي تاو لاعب الأهلي من الخروج من قائمة الفريق أمام ستاد أبيدجان لاقتراب رحيله عن المارد الأحمر.

ضغط من جماهير الأهلي



وأصبح النادي الأهلي مطالبا بتحقيق الفوز أو التعادل وذلك بعد الهزيمة الصعبة أمام شباب بلوزداد في المجموعة وهو ما تسبب في تعقيد الحسابات، خاصة مع احتلال المارد الأحمر المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد اورلاندو بايرتس صاحب المركز الأول.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويتأخر الأهلي بنقطة واحدة عن المتصدر أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وأصبح ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا.. كالتالى:

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) – 8 نقاط.

2- الأهلى (مصر) – 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

4- ستاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

كولر يصدم جماهير الأهلي بسبب الصفقات الجديدة



وأطلق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تصريحات صادمة وذلك عقب فوز الفريق على سموحة في بطولة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: حتى الآن ليس لدي أي معلومات بشأن صفقات الأهلي الجديدة.

وأضاف: “ملف الصفقات داخل صفوف النادي الأهلي، لا أعلم تفاصيله حتى الآن رغم احتياج الفريق إلى تدعيمات”.

الأهلي يهزم سموحة

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى سموحة مع نهاية الشوط الأول.

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمى سموحة في الدقيقة 50.

وسجل وسام أبو علي هدفا في مرمى سموحة بالدقيقة 26، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

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