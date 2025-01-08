الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

بعد أزمة المستحقات، أشقاء أحمد رفعت يزورون نادي مودرن سبورت (صور)

أشقاء أحمد رفعت يزورون
أشقاء أحمد رفعت يزورون نادي مودرن سبورت، فيتو

زار أشقاء أحمد رفعت، نجم مودرن سبورت الراحل، مقر النادي في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة النادي.

جاءت الزيارة بعد ساعات من أزمة عدم حصول أشقاء أحمد رفعت على مستحقاته، والتي دفعت نادي مودرن سبورت لإصدار بيان رسمي؛ للرد على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي تلزم الفريق بدفع 22 مليون و250 ألف جنيه وإلزام النادي بسداد مبلغ وثيقة التأمين.

بعد أزمة المستحقات، أشقاء أحمد رفعت يزورون نادي مودرن سبورت
بعد أزمة المستحقات، أشقاء أحمد رفعت يزورون نادي مودرن سبورت

بيان نادي مودرن سبورت بشأن مستحقات أحمد رفعت

وقال مودرن سبورت في البيان: "يؤكد نادي مودرن سبورت على التزامه الكامل بأداء كافة مستحقات ابن النادي المرحوم أحمد رفعت لورثته الشرعيين وذلك طبقًا للتعاقد المبرم بين النادي واللاعب، ويؤكد كذلك أداء تلك المستحقات وفقًا للمواعيد المحددة بعقد اللاعب حتى نهاية مدته موسم 2025/2026". 

 

بعد أزمة المستحقات، أشقاء أحمد رفعت يزورون نادي مودرن سبورت
بعد أزمة المستحقات، أشقاء أحمد رفعت يزورون نادي مودرن سبورت

وأضاف: "أن النادي يقوم بأداء كافة مستحقات اللاعب طبقًا للعقد منذ إصابته وحتى اليوم وذلك في حساب شقيق اللاعب البنكي. (مرفق صور من الايداعات البنكية)".

بعد أزمة المستحقات، أشقاء أحمد رفعت يزورون نادي مودرن سبورت
بعد أزمة المستحقات، أشقاء أحمد رفعت يزورون نادي مودرن سبورت

وتابع: "تؤكد إدارة نادي مودرن سبورت أنها لم تقصر في أداء كافة حقوق اللاعب كاملة حال حياته ولورثته الشرعيين من بعد وفاته وذلك وفقًا لبنود عقد اللاعب واحترامًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك وأنها مستمرة في أداء مستحقات اللاعب وفقًا للمواعيد المحددة بعقد اللاعب وحتى نهاية مدة العقد".

 

وقال النادي: "إدارة مودرن سبورت على أن اللاعب المرحوم: أحمد رفعت ابنًا لنادي مودرن سبورت ولم نتخلى عنه لحظة واحدة منذ إصابته وحتى وفاته وإدارة النادي مستمرة في أداء كافة مستحقات اللاعب حتى نهاية مدة العقد بانتهاء موسم 2025 /2026".

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