مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول

تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في كأس السوبر الإسباني وكأس كاراباو، ودوري المحترفين المصري.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو

توتنهام ضد ليفربول - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني

أتليتك بلباو ضد برشلونة - الساعة 9 مساء - قناة SSC SPORT

برشلونة الإسباني، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”

طنطا ضد ديروط - الساعة 2:30 مساء

كهربا الإسماعيلية ضد بترول أسيوط - الساعة 2:30 مساء

في سياق أخر، كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن سعي نادي ليفربول الإنجليزي لإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفربول يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع تشواميني

ووفقًا لموقع Fichajes الإسباني، فقد قدم ليفربول عرضًا بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد.

وأفاد الموقع بأن ذلك يأتي في الوقت الذي يعتبر مانشستر سيتي منافسًا قويًّا لفريق ليفربول في الحصول على توقيع تشواميني.

ويرتبط تشواميني منذ فترة طويلة بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا إلى ليفربول، الذي حاول التعاقد معه عندما كان في موناكو.

ووفقًا لتقارير إسبانية سابقة، يعتقد أن ريال مدريد قد يضحي بنجمه تشواميني في الصيف لجمع الأموال، وسط شكوك حول قدرته على قيادة خط الوسط في المستقبل.

وتقلص دور تشواميني مؤخرًا في خط الوسط، بسبب اعتماد المدير الفني كارلو أنشيلوتي عليه في خط الدفاع في ظل لعنة الإصابات التي ضربت الفريق في الأشهر الأخيرة.

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