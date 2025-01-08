الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول

فريق ليفربول، فيتو
فريق ليفربول، فيتو

تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في كأس السوبر الإسباني وكأس كاراباو، ودوري المحترفين المصري.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو

توتنهام ضد ليفربول - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني

أتليتك بلباو ضد برشلونة - الساعة 9 مساء - قناة SSC SPORT

برشلونة الاسباني، فيتو
برشلونة الإسباني، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”

طنطا ضد ديروط - الساعة 2:30 مساء 

كهربا الإسماعيلية ضد بترول أسيوط - الساعة 2:30 مساء 

في سياق أخر، كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن سعي نادي ليفربول الإنجليزي لإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفربول يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع تشواميني 

ووفقًا لموقع Fichajes الإسباني، فقد قدم ليفربول عرضًا بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد.

وأفاد الموقع بأن ذلك يأتي في الوقت الذي يعتبر مانشستر سيتي منافسًا قويًّا لفريق ليفربول في الحصول على توقيع تشواميني.

 

ويرتبط تشواميني منذ فترة طويلة بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا إلى ليفربول، الذي حاول التعاقد معه عندما كان في موناكو.

ووفقًا لتقارير إسبانية سابقة، يعتقد أن ريال مدريد قد يضحي بنجمه تشواميني في الصيف لجمع الأموال، وسط شكوك حول قدرته على قيادة خط الوسط في المستقبل.

وتقلص دور تشواميني مؤخرًا في خط الوسط، بسبب اعتماد المدير الفني كارلو أنشيلوتي عليه في خط الدفاع في ظل لعنة الإصابات التي ضربت الفريق في الأشهر الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس السوبر الإسباني كأس كاراباو ليفربول برشلونة بترول أسيوط

مواد متعلقة

حكام مباراتي الأربعاء في الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين

هل يشتري إليون ماسك نادي ليفربول؟ والد الملياردير يرد

رسميًّا، برشلونة يطعن على عدم قيد أولمو وفيكتور

توتنهام يقطع الطريق على برشلونة ويمدد عقد نجم الفريق حتى 2026
ads

الأكثر قراءة

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو)

جون سينا يعلن اعتزاله مصارعة المحترفين ويكشف عن فرصة أخيرة يسعى لتحقيقها

إهانة وطرد من الشقة وخلع، مروة صبري تكشف تفاصيل مأساوية في طلاق رنا سماحة (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول

أقسم بالله ما قصدي، أول تعليق من إمام عاشور بعد احتفاله بـ"البالونة البيضاء"

تعرض الإعلامي محمد سعيد محفوظ لحادث سير مروع، وشقيقته: ادعو له

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟

منوعات

المزيد

حياتكم في خطر، السلطات الأمريكية تطالب نجوم هوليوود بمغادرة أرقى أحياء كاليفورنيا فورا (فيديو)

خطر على المجتمع، كاتب سيرة إيلون ماسك يرجح إصابة الملياردير الأمريكي بالجنون

إطلاق 95 كائنا مهددا بالانقراض في محمية ملكية بالسعودية (صور)

دراسة تكشف زيادة تعرض القطط والكلاب الأليفة لـ الكوكايين

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية