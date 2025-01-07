اتحاد جدة يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين على حساب الهلال (فيديو)

تأهل نادي الاتحاد إلى دور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 خلال اللقاء.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة الهلال مع اتحاد جدة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب المملكة أرينا، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويلجأ بعدها لركلات الترجيح التي حسمها الاتحاد بنتيجة 3-1.

وتقدم كريم بنزيما أولا للاتحاد قبل أن يتعادل الهلال عن طريق سالم الدوسري ثم نجح الهلال في تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي ليوناردو في الوقت الإضافي قبل أن يعدل بنزيما النتيجة ويليجأ الفريقي لركلات الترجيح.

تشكيل الهلال ضد الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

في الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفتيش - الحمدان

طريق الهلال والاتحاد في كأس الملك

وشق نادي الهلال طريقه في بطولة كأس خادم الحرمين بالفوز على البكيرية بهدف نظيف في الدور الـ32 من عمر المسابقة، قبل أن يكتسح الطائي في دور الـ16 بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعدًا أمام الاتحاد في ربع النهائي.



فيما تخطى نادي الاتحاد نظيره العين بثلاثية نظيفة في الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يفوز على الجندل بثنائية دون رد، ليواجه الهلال في مباراة نارية بين الغريمين.

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