الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

نجم مانشستر سيتي: محمد صلاح مثل السيف

رودري
رودري

تغنى رودري لاعب مانشستر سيتي، بتألق محمد صلاح لاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الماضية.

رودري يتحدث عن صلاح 

وقال رودري عن أصعب سنة في مسيرته: "كانت سنتي الأولى مع مانشستر سيتي الأسوأ لأننا واجهنا ذلك الفريق الرائع من ليفربول، كان مذهلًا بشكل لا يصدق."

وأضاف:  "أعتقد أنه سيكون أفضل فريق أواجهه في مسيرتي."

وعن محمد صلاح في عز مستواه، قال رودري: "لم أرَ لاعبًا مثله، إنه كالسيف ليس بمهارة نيمار أو فيني لكنه يسجل ويصنع الأهداف".

 

ويحل نادي ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت ضيفًا على توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية" كأس كاراباو".

وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وتوتنهام على ملعب "الأنفيلد" يوم 6 فبراير المقبل.

أرقام صلاح أمام توتنهام 

ويمتلك الملك المصري محمد صلاح سجل تهديفي رائع ضد توتنهام حيث لعب 21 مباراة في جميع المسابقات سجل 14 هدفًا وصنع 4 أهداف  قبل مواجهة الليلة.

موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو


تنطلق مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام توتنهام في كأس كاراباو
 

تذاع مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1.


ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد تعادله المثير مع مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، بهدفين لمثليهما في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت المقبل ضد أكرينجتون في دور الـ64.

 

وكان فريق توتنهام حجز التذكرة الأخيرة إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما أقصى نظيره مانشستر يونايتد بعد الفوز بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، علي أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو على ملعب "الأنفيلد" يوم 6 فبراير المقبل.

 

وأقيمت أمس أولى مباريات نصف نهائي البطولة على ملعب الإمارات حيث حقق نيوكاسل الفوز على آرسنال بنتيجة 2-0، على أن تقام مباراة الإياب بملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يوم 5 فبراير المقبل.

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