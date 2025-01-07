الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر مرموش يصدم ليفربول، ما القصة؟

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

 وجه الدولي المصري عمر مرموش، نجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، صدمة إلى فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يسعى للتعاقد معه.

عمر مرموش، الذي يرتبط بعقد مع فرانكفورت حتى يونيو 2027، جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على غرار ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ومع ذلك، فإن النادي الألماني يبدو منفتحًا على التخلي عن اللاعب إذا تم تقديم عرض مالي مناسب.

 

عمر مرموش يفضل مانشستر سيتي على ليفربول 

كان ليفربول يسعى إلى ضم اللاعب، خلال انتقالات يناير الجاري، أو الميركاتو الصيفي المقبل، ولكنه تلقى صدمة قوية من النجم المصري.

 

وذكرت تقارير أن مانشستر سيتي قدم أول عرض رسمي للتعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش من نادي آينتراخت فرانكفورت.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، عقد مسؤولو مانشستر سيتي بالفعل اجتماعات مع ممثلي مرموش خلال الأسابيع الأخيرة، وقدموا عرضًا أوليًا للتعاقد مع اللاعب.

ويتضمن العرض المقترح عقدا مدته خمس سنوات يبدأ في 1 يوليو 2025، حيث تم تحديد المهاجم المصري كبديل محتمل للمهاجم جوليان ألفاريز، الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من حاجة بيب جوارديولا الملحة لتعزيز خط الهجوم، إلا أن انتقال اللاعب في يناير الجاري يبدو أمرًا غير مرجح.

 

فرانكفورت يرحب ببيع عمر مرموش إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو 

ويعمل السيتي بنشاط على إتمام صفقة اللاعب، لكن فرانكفورت لا يزال مترددًا في السماح له بالمغادرة في يناير دون تأمين بديل مناسب.

كما سيحتاج بطل الدوري الإنجليزي إلى دفع رسوم انتقال كبيرة لإنهاء الصفقة.

على الرغم من التقارير السابقة التي أشارت إلى أن ليفربول هو وجهته المفضلة، إلا أن مرموش يقال إنه حريص على الانضمام إلى مانشستر سيتي.

ويُقال إن آينتراخت فرانكفورت متمسك بتقييم اللاعب بقيمة 60 مليون يورو، ومن غير المرجح أن يخفض النادي هذا السعر.

بينما تراقب أندية أخرى وضع المهاجم خلال فترة الانتقالات، يبدو أن تركيز مرموش الحالي ينصب على الانتقال إلى مانشستر سيتي، في صدمة قوية لفريق ليفربول.

مرموش يقدم أداءً استثنائيا هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا في الدوري الألماني، ويصارع مهاجم بايرن ميونخ هاري كين على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني؛ ما يبرر اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد معه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت مرموش فرانكفورت ليفربول مانشستر سيتي بايرن ميونخ

مواد متعلقة

بعد سعادة اللاعب بالحديث عنه، فرانكفورت يرد على انتقال مرموش لمانشستر سيتي (فيديو)

مرموش على رأس 4 صفقات مستهدفة من مانشستر سيتي في يناير

عمر مرموش في حوار خاص مع إسعاد يونس قريبًا على "dmc"

عام السعد للفرعون المصري الجديد.. أرقام رائعة حققها عمر مرموش في 2024 (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

يحمل سلاحا ملطخا بالدماء وفي حالة عدم اتزان، كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل غموض جريمة مصر الجديدة

الأهلي يستقر على قيد علي معلول في قائمته

بينها منع أسماء الفنانين المستعارة، دولة عربية تصدر 3 قرارات عاجلة لشركات الإنتاج

هل يصطدم عبد السند يمامة بالهيئة العليا للوفد بسبب فصل السيد البدوي؟

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

بعد رحيله، معلومات لا تعرفها عن الفريق جلال هريدي

صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة المؤجلة

منوعات

المزيد

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الثلاثاء، عيار 18 يسجل هذا السعر

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

5 محطات فى حياة الفريق جلال الهريدي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة قريبًا

معنى غواش، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة الأعراف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية