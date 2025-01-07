هل يشتري إليون ماسك نادي ليفربول؟ والد الملياردير يرد

علق إيرول والد إيلون ماسك مالك شبكة "إكس" على أنباء ارتباط نجله بشراء نادي ليفربول.

هل يشتري إليون ماسك نادي ليفربول؟

وسأل أحد مذيعي إذاعة "تايمز راديو" إيرول ماسك: "هل يرغب ابنك في شراء نادي ليفربول لكرة القدم؟"، فأجاب ضاحكا: "لا أستطيع التعليق على ذلك، لأنهم سيرفعون السعر. نعم، لقد أبدى رغبة، لكن هذا لا يعني أنه سيشتريه".

وعندما سئل إذا كان النادي "ضمن اهتمامات إيلون"، أوضح والده أن هناك ارتباطا عاطفيا بالمدينة قد يدفعه نحو الشراء المحتمل.

وقال: "نعم، يرغب بذلك، بالطبع. أي شخص يرغب في ذلك، وكذلك أنا! جدته ولدت في ليفربول، ولدينا أقارب هناك، وكنا محظوظين بمعرفة الكثير عن فريق البيتلز الغنائي لأنهم نشأوا مع بعض أفراد عائلتي. لذا، نحن مرتبطون بليفربول، كما تعلمون".

يذكر أنه في عام 2023، باعت مجموعة (FSG) المالكة لليفربول حصة أقلية في النادي لشركة الأسهم الخاصة الأمريكية "داينستي إيكويتي"، لكنها أكدت التزامها بالاستمرار ونفت الشائعات بأنها تبحث عن البيع الكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.