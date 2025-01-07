الهلال الأحمر المصري بالإسماعيلية يشارك في تأمين قداس عيد الميلاد(صور)

شاركت فرق الطوارئ بالهلال الأحمر المصري بمحافظة الإسماعيلية، في تأمين قداس عيد الميلاد المجيد.

انطلاق خدمات الهلال الأحمر بالكنائس

انطلقت الجهود منذ الساعة الخامسة مساءً الأمس، وحتى منتصف الليل، بمشاركة ٣٥ متطوعًا قاموا بتأمين أربع كنائس رئيسية بمحافظة الإسماعيلية، وهي: الملاك، الأنبا بولا، الأنبا بشوي، ومريم العذراء.

جانب من مشاركة الهلال الأحمر بالكنائس،فيتو

جانب من مشاركة الهلال الأحمر بالكنائس،فيتو

عدد الحالات التي تم التعامل معها

ومن جانبها قالت مها حفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الاسماعيلية، إنه خلال الفعالية تم التعامل مع 74 حالة طارئة، تضمنت تقديم الإسعافات الأولية والتدخل الفوري لمعالجة حالات طبية متنوعة، بما يضمن سلامة المصلين واستمرار الشعائر الدينية دون أي معوقات.

جانب من مشاركة الهلال الأحمر بالكنائس،فيتو

جانب من مشاركة الهلال الأحمر بالكنائس،فيتو

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الأمان والاستقرار خلال المناسبات الدينية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان خدمة المجتمع وتعزيز أجواء آمنة للجميع.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتعزيز الأمن والسلامة خلال الاحتفالات الدينية، حفاظًا على أرواح المواطنين حتى يؤدون شعائرهم بأمان وسلام.







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