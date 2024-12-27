هيئة الدواء تحصل على اعتماد "الصحة العالمية" في المستحضرات الدوائية (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان.. مصر الأولى إفريقيا.. هيئة الدواء تحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية “المستوى الثالث" في المستحضرات الدوائية.

اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية

واجتازت هيئة الدواء المصرية متطلبات الاعتماد الدولي، وحصلت على اعتماد منظمة الصحة العالمية "المستوى الثالث" في مجال المستحضرات الدوائية.

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