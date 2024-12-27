الجمعة 27 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

هيئة الدواء تحصل على اعتماد "الصحة العالمية" في المستحضرات الدوائية (إنفوجراف)

هيئة الدواء المصرية،
هيئة الدواء المصرية، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان.. مصر الأولى إفريقيا.. هيئة الدواء تحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية “المستوى الثالث" في المستحضرات الدوائية.

اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية

واجتازت هيئة الدواء المصرية متطلبات الاعتماد الدولي، وحصلت على اعتماد منظمة الصحة العالمية "المستوى الثالث" في مجال المستحضرات الدوائية.

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء هيئة الدواء منظمة الصحة العالمية اعتماد منظمة الصحة العالمية المستحضرات الدوائية

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