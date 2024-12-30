المدير السابق لمعهد السكر: الإنسولين أكثر دواء آمن لمرضى السكر

أكد الدكتور هشام الحفناوي، مدير معهد السكر سابقا أن علاج الإنسولين هو أكثر علاج آمن لمرضى السكر، وهو العلاج الوحيد لهم لضبط معدل السكر في الدم.

علاج الإنسولين هرمون بشري يشابه هرمون الجسم

وأوضح مدير معهد السكر سابقا أن علاج الأنسولين عبارة عن الهرمون البشري الذي يفرزه الجسم.

وأكد الدكتور هشام الحفناوي أنه يجب مراقبة السكر باستمرار وعدم الاعتماد على تحليل السكر التراكمي لأنه يقيس متوسط نسبة السكر في الدم على مدار ٣ أشهر سابقة.

أعراض مرض السكر

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض مرض السكر والتي يجب اكتشاف الإصابة بها مبكرا.

وتشمل أهم أعراض مرض السكر:

١-كثرة العطش الشديد

٢-جفاف الفم

٣-كثرة التبول

٤- الشعور بالإرهاق والإعياء والخمول

٥- فقدان الوزن

٦- تأخر التئام الجروح

٧- عدم وضوح الرؤية

٨- ألم وتنميل في اليدين والقدمين

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من مرض السكر منها:

١- تناول فاكهة وخضروات أكثر.

٢- تقليل من استهلاك السكر والدهون

٣- كن نشيطا.

٤- احرص على ممارسة ٣٠ دقيقة من النشاط البدني المنتظم ومتوسط الشدة في معظم الأيام

٥- امتنع عن التدخين

٦- تخلص من الوزن الزائد

٧- تناول الأدوية في مواعيدها المحددة

وقالت وزارة الصحة إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

تحليل السكر التراكمي

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تحليل السكر التراكمي يوضح قياسات مرض السكر آخر 3 أشهر ويكون المعدل الطبيعي 5.7.

وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت القياسات في معدلها الطبيعي فإن المريض لا يعاني من مرض السكر.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض انخفاض مرض السكر في الدم تشمل:

أعراض انخفاض السكر في الدم

ضعف عام

دوار

الجوع الشديد

الارتجاف والتعرق

ويتعرض المصابون بمرض السكر إلى تأثر العين وربما تصل المضاعفات معهم إلى الاعتلال الشبكي وفقدان البصر.

مرض الاعتلال الشبكي السكري

ومرض الاعتلال الشبكي السكري هو أحد المضاعفات الخطيرة لمرض السكر التي يمكن أن تؤدي إلى العمى بشكل دائم إذا لم تُكتشف وتعالج في الوقت المناسب.

فحص قاع العين دوريًا

ونصحت وزارة الصحة بأهمية إجراء فحص قاع العين دوريًا لتجنب حدوث الاعتلال الشبكي السكري.

وكشفت وزارة الصحة عن مضاعفات مرض السكر، منها حدوث هبوط السكر وارتفاع في مرض السكر بشدة نتيجة تناول جرعات علاج زائدة أو بذل مجهود بدني لا يعتاده المريض.

ارتفاع نسبة السكر بالدم

وأشارت إلى أن المجهود الأقل من المعتاد يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر بالدم، موضحًة أن اضطراب مرض السكر يسبب المضاعفات، حيث توجد مضاعفات مزمنة تؤثر في كل أعضاء الجسم.

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