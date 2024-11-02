هيئة الدواء تعلن توفير أدوية مرضى السكر والضغط والمضادات الحيوية وفوار الأملاح بالصيدليات.. تأمين مخزون استراتيجي من المواد الخام.. خطة لمنع تكرار أزمة النواقص

يشهد سوق الدواء خلال هذه الفترة انفراجة في توفير المستحضرات الدوائية في الصيدليات، بعد شهور من أزمة نقص الدواء عانى فيها المرضى من صعوبة توفير الدواء خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

تأمين مخزون استراتيجي من المواد الخام للأدوية

واتخذت هيئة الدواء المصرية إجراءات لتوفير الدواء وتأمين مخزون استراتيجي من المواد الخام للأدوية.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم توفير كافة الأصناف الدوائية لكافة المجموعات العلاجية، ومن أهمها مستحضرات علاج السكر والفوارات المختلفة بالسوق المحلي منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن مع انتهاء تلقي الهيئة لأي شكاوى بشأنها.

ضخ 2 مليون عبوة من أدوية الأنسولين

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إنه تم ضخ ما يقترب من 9 ملايين ونصف المليون عبوة من مستحضرات علاج السكر، حيث تم ضخ ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف عبوة من Mixtard Vial، وحوالي 350 ألف عبوة من Lantus، وما يزيد عن 2 مليون و600 ألف عبوة من Insulinagypt vial. كما تم ضخ ما يزيد عن 2 مليون و300 ألف عبوة من المستحضرات الأخرى التي تمثل أنواع مختلفة من الإنسولين.



وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تعزيز كميات من أدوية علاج السكر المحتوية على مادة الميتفورمين على ما يقترب من 2 مليون 200 ألف عبوة من المستحضرات التي تحتوي على ميتفورمين، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 6 مليون عبوة من أدوية علاج السكر.

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للفوارات، فقد تم ضح حوالي 2 مليون و600 ألف عبوة من Urivin-N Eff، وما يقترب من المليون عبوة من Urosolvin، وهناك حوالي 325 ألف عبوة تحت الإنتاج، وما يزيد عن 800 ألف عبوة من Epimag Eff، وهناك حوالي 316 ألف عبوة تحت الإنتاج، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 11 مليون عبوة.

التأكد من توافر الأدوية بشركات التوزيع

من جانبه، أكد الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن كافة المستحضرات الخاصة بتلك المجموعات العلاجية تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات، وتم التأكد من توافرها لدى كافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرار الإمدادات من تلك المستحضرات.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة مستحضرات علاج السكر والفوارات بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.

المضادات الحيوية وأدوية الضغط

بدوره ثمن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، لتوفير كافة الأصناف الدوائية من مختلف المجموعات العلاجية، على رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، متابعة وزير الصحة لمؤشرات توافر الأدوية بالسوق المحلي عن كثب منذ بداية الأزمة، موجهًا الشكر لهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الدواء المصرية، وشركات الأدوية الوطنية، لجهودهم المبذولة في توفير الأدوية ومخزون كاف منها، وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية.

توفير المضادات الحيوية بكل أنواعها

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كميات المضادات الحيوية بمختلف أنواعها والتي تم ضخها في الصيدليات والجاري إنتاجها في الشركات تتجاوز الـ16 مليون و610 آلاف عبوة، بالاضافة الى كافة المثائل والبدائل لكافة أصناف المضادات الحيوية بالسوق المحلى.

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه بالنسبة لأدوية علاج الضغط المرتفع بمختلف أنواعها والتي تم ضخها في الصيدليات، والجاري إنتاجها في الشركات تتجاوز الـ17 مليون و300 ألف عبوة، إلى جانب مستحضرات علاج الضغط المنخفض، والتي تتجاوز الـ مليون و230 ألف عبوة.