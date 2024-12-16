جامعة أسيوط تطلق دليلا تدريبيا لتقديم المشورة الاجتماعية الصحية

أطلقت كلية الخدمة الإجتماعية، بجامعة أسيوط دليلًا تدريبيًا لتقديم "المشورة الإجتماعية الصحية"، حيث يتم تنفيذه بمستشفيات محافظة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبدالعال عميد الكلية، والدكتورة راندا محمد سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد محمد سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب.

أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ؛ أهمية تثقيف وتوعية الزائرين والمترددين على المستشفيات؛ بالأمراض المختلفة وطرق الوقايه منها، والتوعيه الصحية فى كافة مجالاتها، وتسهيل مهمة المرضى فى الحصول على الرعاية الطبية اللازمة فى سهولة ويسر، وتخفيف آلامهم، وإزالة القلق والتوتر لديهم.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى دور الدليل التدريبي والتوعوى الذى يستهدف تقديم المشورة الإجتماعية الصحية؛ للمُترددين على المستشفيات، وتثقيفهم، وربط المستشفيات بالمجتمع؛ للاستفادة بكافة الامكانيات المتاحه لدعم الخدمة الطبية والاجتماعية.

دور كلية الخدمة الاجتماعية في تحسين صحة الفرد والمجتمع

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود عبدالعليم، بدور كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط فى إطلاق هذا الدليل التدريبي، والإرشادى ؛ من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع، وذلك من خلال تقديم المعلومات اللازمة لاتباع أساليب، وأنماط حياة صحية، وإحداث تغيير إيجابي، ومستدام لافتًا: أن هذا الدليل التدريبي يأتى فى إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية" بداية"،و "100 مليون صحة".

وأشارت الدكتورة إيمان عبدالعال، إلى أن الدليل التدريبى يأتى بمشاركة؛ طلاب الدراسات العليا بالكلية لتقديم المشورة الإجتماعية، والصحية؛ لجميع المترددين على مستشفيات محافظة أسيوط.

ومن جهتها،أضافت الدكتورة راندا محمد سيد أن الدليل يستهدف الزائرين، والمُترددين على مستشفيات محافظة أسيوط، من الفئة العمرية 12 حتى 60 عامًا، والذين يتعرضون لمشكلات صحية، واجتماعية، مشيرةً إلى أن سيتم تطبيقه على جميع مستشفيات جامعة أسيوط كمرحلة أولى، ومن ثم التوسع ليشمل جميع مستشفيات محافظة أسيوط.

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