"أنا تعبان ومش كويس"، جمال شعبان يكشف سر وفاة فني أشعة فجأة

موت الفجأة، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن حالة وفاة فجأة جديدة لأحد المنتمين للكادر الطبي، وهو فني الأشعة الشاب في مستشفى شبين القناطر، والذي توفى فجأة في عمله.

فني الأشعة أغمى عليه وتوفى بعد ساعة بالعناية

كما كشف الدكتور جمال شعبان عن اللحظات الأخيرة في حياة فني الأشعة بشبين القناطر محمد أحمد، قبل أن يفاجئه الموت، حيث أكد أن محمد قال لأصدقائه إنه “تعبان ومش كويس"، وبعد ذلك أغمي عليه فجأة، وبرغم نقله للعناية المركزة، في محاولة إسعافه، لكنه توفى بعد ساعة واحدة فقط من دخوله العناية المركزة، وسط حالة من الذهول أصابت أصدقائه والعاملين في المستشفى.

السكتة القلبية تغتال الشباب



وقال الدكتور جمال شعبان عن وفاة فني الأشعة فجأة، في تدوينة عبر الفيس بوك: "موت الفجأة يحصد الشباب.. أخونا محمد أحمد فني أشعة في مستشفى شبين القناطر المركزي، قال لهم أنا تعبان، وحاسس إني مش كويس، فجأة أغمى عليه، دخل العناية ساعة، وبعدها توفى".

وتابع الدكتور جمال شعبان "الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

سر انتشار موت الفجأة بين الشباب

يذكر أن الدكتور جمال شعبان أكد انتشار موت الفجأة بين الشباب، وخاصة في الكوادر الطبية، موضحًا أن سر انتشار موت الفجأة بين الشباب حاليًا، يرجع لإصابة الشباب بجلطات في شرايين القلب أو شرايين المخ.

الجلطات سر الوفاة المفاجأة بين الشباب، فيتو



وأكد الدكتور جمال شعبان أن الجلطات التي تصيب الشباب حاليًا، وتؤدي لموت الفجأة، تكمن في جلطات المخ والسكتة الدماغية والسكتة القلبية، ما يزيد من انتشار وفاة الشباب فجأة، محذرًا الشباب من التهاون بآلام البطن، التي قد تكون مقدمة للإصابة بالجلطات، كما حذر من الحزن والتوتر والصدمات العاطفية.

وقال شعبان عن الجلطات وسر انتشار موت الفجأة عند الشباب: "شباب في العشرينيات أو الثلاثينيات تأتي لهم جلطة في شرايين القلب، أو شرايين المخ، ويموتوا فجأة".

وكشف شعبان عن سر جلطة المخ والسكتة الدماغية، وسر تأثير وجع البطن على الإصابة بالأزمة القلبية، مؤكدًا أن يكون من مقدمات الجلطة، وأنها أهم إشارة تحذيرية للجلطات.

السكتة القلبية تغتال الشباب

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي: "ما زالت السكتة القلبية تغتال الشباب، بدايةً الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم بتتجمع وتلزق في بعضها، وتلزق في جدار الشريان وتقفله، فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان ويروح الخلايا يتوقف، والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت".

وفاة الفجأة تحصد الشباب، فيتو



وحذر جمال شعبان من آلام البطن قائلًا: "وجع البطن ممكن يكون سببه جلطة، أي جلطة الشريان التاجي الخلفي، تسبب وجع وحموضة، وحرقان في المعدة، جلطة شرايين الأمعاء، تسلخ وتمدد الأورطي، وممكن تحصل جواه جلطة".

كما كشف شعبان عن الأسباب الحقيقية وراء انتشار إصابة الشباب بالجلطات التي تودي بحياتهم، قائلا: "التدخين والمسكنات، ومشروبات الطاقة والمنشطات، والمخدرات، وتاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، وطبعًا الضغط المرتفع ومرض السكر، وحديثًا وأخيرًا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات".

وعن أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ، قال جمال شعبان: "صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعي".

أما العلامات التحذيرية لجلطات القلب، فحددها جمال شعبان في "وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، نهجان خفيف، عرق، وثقل في الذراع الأيسر".

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