هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن غذاء البدن والعقل هو النوم وراحة البدن في النوم، مضيفا: "أي حاجة مفيهاش نوم وسكينة كله يتبرجل والصلاة والعبادات تضطرب وعلينا الاهتمام بالنوم لأنه جزء من أجزاء النعم وثلث الحياة نوم".

خالد الجندي: علينا أن نأخذ حظنا من النوم ولابد للإنسان أن يخضع لقانون النوم

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أنه علينا أن نأخذ حظنا من النوم ولابد للإنسان أن يخضع لقانون النوم، موضحا أن عدم النوم خاصية من خواص ربنا عز وجل فقط، مشددا على ضرورة الحفاظ على الصلاة وعدم الاستهتار بموضوع الصلاة والحفاظ على صلاة الفجر.

ورد خالد الجندي، على سؤال متعلق بموت الفجأة، قائلا: "في حاجة اسمها موت الفجأة وهذا أمر يحدث، والإنسان مش بيلحق يقدم حاجة ويؤخذ فجأة، ومش صح إن الإنسان يتناسى موت الفجأة ولا يستعد له ولا تخرج من البيت إلا متوضأ ولا تنام بدون صلاة ولازم تنام مصلي العشاء وتنوي القيام لصلاة الفجر لأن موت الفجأة خطير لذلك عليك أن تصلح ما بينك وبين الله".