الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن غذاء البدن والعقل هو النوم وراحة البدن في النوم، مضيفا: "أي حاجة مفيهاش نوم وسكينة كله يتبرجل والصلاة والعبادات تضطرب وعلينا الاهتمام بالنوم لأنه جزء من أجزاء النعم وثلث الحياة نوم".

خالد الجندي: علينا أن نأخذ حظنا من النوم ولابد للإنسان أن يخضع لقانون النوم

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أنه علينا أن نأخذ حظنا من النوم ولابد للإنسان أن يخضع لقانون النوم، موضحا أن عدم النوم خاصية من خواص ربنا عز وجل فقط، مشددا على ضرورة الحفاظ على الصلاة وعدم الاستهتار بموضوع الصلاة والحفاظ على صلاة الفجر.

ورد خالد الجندي، على سؤال متعلق بموت الفجأة، قائلا: "في حاجة اسمها موت الفجأة وهذا أمر يحدث، والإنسان مش بيلحق يقدم حاجة ويؤخذ فجأة، ومش صح إن الإنسان يتناسى موت الفجأة ولا يستعد له ولا تخرج من البيت إلا متوضأ ولا تنام بدون صلاة ولازم تنام مصلي العشاء وتنوي القيام لصلاة الفجر لأن موت الفجأة خطير لذلك عليك أن تصلح ما بينك وبين الله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون موت الفجأة العشاء صلاة الفجر

مواد متعلقة

خالد الجندي يوضح الفرق بين صلاة الله على النبي وصلاة الملائكة والمؤمنين (فيديو)

خالد الجندي يوضح الفرق بين الغيبة والنميمة والبهتان (فيديو)

الأكثر قراءة

الأزهر عن اجتزاء كلمة الإمام الأكبر في احتفالية المولد النبوي الشريف: افتراء وتدليس

الدولار بكام في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم

تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والأتربة

ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بولونيا وشاختار في الشوط الأول

تفاصيل اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب داخل نادٍ بأكتوبر

درجات الحرارة غدا الخميس 19-9-2024 فى مصر

ads

منوعات

المزيد

عطلة صيفية لزوجين وطفلهما تنتهى بفاجعة داخل محمية طبيعية

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية